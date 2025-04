– Foto: Florian Trabner

„Wir suchen keinen Professor – wir suchen einen Typen, der anpackt" TSV Obermelsungen sucht neuen Co-Trainer für die Gruppenliga-Elf Verlinkte Inhalte Gruppenliga Kassel 1 Obermelsunge

In Obermelsungen wird nicht nur Fußball gespielt – hier wird Zusammenhalt gelebt. Die erste Herrenmannschaft spielt unter Cheftrainer Jonas ihre zweite Saison in der Gruppenliga und arbeitet weiter am realistischen Ziel Klassenerhalt. Aktuell laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Ein zentrales Thema: Die Suche nach einem neuen Co-Trainer. Thorsten Lehmann, stellvertretender sportlicher Leiter des TSV Obermelsungen, erklärt im Interview, worauf es dabei ankommt – und warum sich ein Engagement bei den Grün-Weißen lohnt.

Warum sucht der TSV aktuell einen neuen Co-Trainer?

Thorsten Lehmann: Wir befinden uns in der Endphase der laufenden Saison – noch fünf Spiele, dann ist Sommerpause. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir die Weichen für die neue Runde stellen. Ricardo Mendes ist aktuell als spielender Co-Trainer aktiv, möchte sich künftig aber voll auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Das ist für uns völlig nachvollziehbar. Jetzt suchen wir jemanden, der sich mit Engagement in die Co-Trainer-Rolle einbringt – nicht zwingend mit großer Erfahrung, aber mit echter Lust auf die Aufgabe. Was für ein Typ Mensch soll der neue Co-Trainer sein?

Lehmann: Wir suchen keinen Fußball-Professor, sondern jemanden, der mit anpackt. Der Lust hat, mit der Mannschaft zu arbeiten, sich auch mal ums Material kümmert oder nach dem Spiel einen lockeren Spruch bringt. Verlässlichkeit ist uns wichtig, genauso wie eine klare Kommunikation. Man muss kein Taktikfuchs sein – entscheidend ist, auf dem Platz präsent zu sein, Abläufe mitzugestalten und sich als Teil des Teams zu verstehen. Wer sich darin wiederfindet, ist bei uns genau richtig.

Wie sieht der Alltag eines Co-Trainers bei euch konkret aus?

Lehmann: Sehr vielseitig. Der Co-Trainer ist ganz nah an der Mannschaft dran. Er übernimmt eigene Trainingsinhalte, koordiniert das Aufwärmen, kümmert sich um Technikübungen oder geht individuell auf Spieler ein. Gerade in einem Team wie unserem, das auf Zusammenhalt und Struktur setzt, ist diese Rolle extrem wichtig. Wir sind kein Profiverein, aber wir arbeiten sehr strukturiert – und der Co-Trainer ist dabei ein zentraler Baustein. Was übernimmt der Co-Trainer an einem typischen Spieltag?

Lehmann: Das ist echte Teamarbeit. Der Co-Trainer sorgt dafür, dass alles rundläuft – vom Trikotsatz über das Warmmachen bis zur letzten taktischen Ansprache. Er koordiniert die Wechselspieler, analysiert das Spielgeschehen, gibt Impulse an der Seitenlinie und steht in engem Austausch mit dem Cheftrainer. Viele sehen nur den Trainer an der Linie, aber was im Hintergrund passiert, ist oft entscheidend – auch über Sieg oder Niederlage.