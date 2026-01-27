 2026-01-27T15:58:05.997Z

Vereinsnachrichten

🎤 Wir suchen einen Stadionsprecher!

von Simon Jansen · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Esterwegen II
Esterwegen
JSG Nordhümmling
JSG Nordhümmling

Der SV Esterwegen sucht Unterstützung für die Heimspiele unserer 1. Herren – auf ehrenamtlicher Basis.

Du hast Spaß am Fußball, traust dich ans Mikrofon und möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bist DU genau richtig! 🙌

👉 Einsätze finden nur etwa alle zwei Wochen statt – also immer zu den Heimspielen.

👉 In den Wintermonaten gibt es keine Spiele, daher auch keine Einsätze.

👉 Vorerfahrung ist nicht nötig – wir zeigen dir alles in Ruhe.

Wenn du Interesse hast oder jemanden kennst, der perfekt passen könnte, melde dich gern direkt bei uns! ⚽️🔴