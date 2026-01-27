🎤 Wir suchen einen Stadionsprecher!

Du hast Spaß am Fußball, traust dich ans Mikrofon und möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bist DU genau richtig! 🙌

Der SV Esterwegen sucht Unterstützung für die Heimspiele unserer 1. Herren – auf ehrenamtlicher Basis.

👉 Einsätze finden nur etwa alle zwei Wochen statt – also immer zu den Heimspielen.

👉 In den Wintermonaten gibt es keine Spiele, daher auch keine Einsätze.