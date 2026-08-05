Wir suchen die wahren Helden eures Vereins? Nominiere jemanden, ohne den/die in eurem Verein gar nichts geht +++ FuPa rückt deine Helden ins Scheinwerferlicht von Manuel Kirchberger · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Sie stehen selten im Rampenlicht, sie schießen keine Tore in der Nachspielzeit und sie tauchen nach dem Wochenende in keinem Spielbericht auf – und doch sind sie das absolute Fundament unseres Fußballs: die ehrenamtlichen Helfer. Ohne sie würde auf den Sportplätzen kein einziger Ball rollen.

Egal ob bei Wind und Wetter, am frühen Samstagmorgen oder spät am Trainingsabend: Sie geben alles für ihren Herzensverein. Und genau diese unermüdlichen Macher wollen wir jetzt ins Scheinwerferlicht rücken! Wir suchen deinen Vereinshelden! Ein fettes „Danke“ an die Helden der Linie und der Kabine Wir suchen die Fleißigen, die Treuen, die Verlässlichen. Diejenigen, die gefühlt schon seit Ewigkeiten zum Inventar des Vereins gehören.

Wer zieht bei euch Woche für Woche die Kreidelinien auf den Rasen?

Wer wäscht die Trikots der ersten, zweiten und der Jugendmannschaft?

Wer steht bei eisigen Temperaturen im Kiosk und verkauft die Stadionwurst?

Wer opfert jede freie Minute, damit die Jugendabteilung funktioniert oder das Vereinsheim glänzt? Kurz gesagt: Wir suchen Menschen mit Herzblut, die den Fußball so besonders machen. Und wir wollen sie nicht nur loben – wir wollen sie belohnen! Unvergessliche Erlebnisse für die Gewinner Wir möchten ausgewählten ehrenamtlichen Helfern etwas zurückgeben. Eine Jury wird aus allen Einsendungen die Personen auswählen, die es am meisten verdient haben. Auf sie wartet keine Standard-Urkunde, sondern ein echtes Erlebnis, das sie so schnell nicht mehr vergessen werden!