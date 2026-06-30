Wir suchen die beste Mannschaft im Kreis Aichach-Friedberg Jetzt abstimmen über das Team der Saison im Wittelsbacher Land. von Alex Sing · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Welche Mannschaft darf am Ende über den Titel "Team der Saison" im Kreis Aichach-Friedberg jubeln? – Foto: Karin Tautz

Welches Fußballteam hat in dieser Spielzeit besonders überzeugt? Jetzt bis zum 14. Juli in unserem Voting für die „Mannschaft der Saison" im Landkreis Aichach-Friedberg abstimmen.