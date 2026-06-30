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Wir suchen die beste Mannschaft im Kreis Aichach-Friedberg
Jetzt abstimmen über das Team der Saison im Wittelsbacher Land.
von Alex Sing · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Welche Mannschaft darf am Ende über den Titel "Team der Saison" im Kreis Aichach-Friedberg jubeln? – Foto: Karin Tautz
Welches Fußballteam hat in dieser Spielzeit besonders überzeugt? Jetzt bis zum 14. Juli in unserem Voting für die „Mannschaft der Saison" im Landkreis Aichach-Friedberg abstimmen.
Die Fußballsaison in den Amateurligen ist mit den Relegationsspielen zu Ende gegangen. Wir suchen nun unsere „Mannschaft der Saison“ im Kreis Aichach-Friedberg. Welches Team hat Sie besonders überrascht oder begeistert? Bis 14. Juli können Sie in unserem Voting über diesen Link für Ihren Favoriten stimmen.
FC Stätzling Musste sich in der Landesliga kurz akklimatisieren. Fand sich bald zurecht, besiegte Amateurfußball-Granden wie Aindling und Rain. Profitierte dabei von technischer Finesse, vielen Automatismen und der stabilen Abwehr um Torwart Fabian Rosner. Nur Meister Schwabmünchen kassierte weniger Gegentore. Schloss als Siebter und damit als mit Abstand bester Aufsteiger ab.
VfL Ecknach Insgeheim hatten sie an der Erlenstraße schon geahnt, dass die erste Saison unter Trainer Sören Dreßler eine besondere werden könnte. Der ehemalige FCA-Kapitän und Innenverteidiger verpasste dem Nord-Bezirksligisten ein Defensiv-Korsett, das den VfL sogar ins Rennen um den Titel trug. Auf der Zielgeraden ging die Puste aus, Ecknach lief als Fünfter ein. Dennoch war es die beste Spielzeit der Klubhistorie. Die zweite Mannschaft verpasste die Relegation zur Kreisliga um ein Tor.
SV Mering Ein Jahr des Umbruchs hatten sie in Mering ausgerufen. Schließlich war mehr als ein Dutzend Fußballer aus der zweiten Mannschaft in den Bezirksliga-Kader aufgerückt. Ein neuer Weg, der aufging. Auch dank Spielertrainer Thilo Wilke, der die MSV-Elf binnen kürzester Zeit zu einem Titelaspiranten formte. Letztlich wurde Mering Dritter – punktgleich mit Aufstiegsrelegant Kaufering und einen Zähler hinter Meister Bobingen.
FC Affing Die Saison des FC Affing ist wohl eine der erfolgreichsten seiner Geschichte. Die Kreisliga-Elf, ein Ensemble hochveranlagter Kicker, war erst zu besiegen, als der Titel feststand. Zuvor hatte der FCA 26 Spiele in Serie nicht verloren. Im Pokalfinale unterlag das Team Bobingen knapp. Dafür machte die „Zweite“, Vizemeister der A-Klasse Nord, in der Relegation gegen Westendorf (4:0) den Aufstieg klar.
TSV Merching Von seiner vielleicht schönsten Meisterschaft sprach Trainerkoryphäe Günter Bayer, nachdem seine Elf vorzeitig das Merchinger Märchen krönte. Bis zum 21. Spieltag blieb der TSV ungeschlagen. Konnte dadurch verkraften, dass die von Verletzungen durchzogene Rückserie etwas holprig verlief. Das vorentscheidende Spiel gegen Tur Abdin Augsburg gewann Merching.
TSV Dasing Die A8 in der Nachbarschaft, die Fußballer des TSV Dasing in der Kreisklasse Aichach auf der Überholspur. Die Elf um Spielertrainer Michael Guggmos raste förmlich Richtung Titel, machte vier Spieltage vor dem Ende die Meisterschaft klar. Dasing verlor auf dem Weg in Richtung Kreisliga-Rückkehr nur ein Spiel. Moritz Buchhart erzielte 26 Tore.
SV Mering Frauen Vor 16 Jahren hatte Trainer Martin Lidl eine E-Juniorinnen-Mannschaft übernommen. Nun ist er mit einem Großteil dieser Spielerinnen als Vizemeister in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Fundament war die beste Abwehr der Bezirksliga-Süd. Torhüterin Katharina Kröker musste nur 18 Mal hinter sich greifen. Benita Behrendt holte sich zudem mit 22 Treffern die Torjägerkanone.
SC Eurasburg Ein spezieller Teamgeist ließ den SCE die beste Saison seiner Historie spielen. Und das völlig unerwartet, sodass sich die Verantwortlichen nach jedem weiteren Spieltag an der Spitze der A-Klasse Ost aufs Neue verwundert die Augen rieben. Am letzten Spieltag verspielte die Elf allerdings eine 2:0-Führung und die Meisterschaft, in der Relegation scheiterte der SCE an der SpVgg Bärenkeller.