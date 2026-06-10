 2026-06-09T05:59:15.975Z

Vereinsnachrichten

Wir suchen DICH, werde SR

von Benjamin Gauß · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

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SG Gammertingen
SG Gammertingen

⚽ Schiedsrichter gesucht! ⚽

Du liebst Fußball und möchtest das Spiel aus einer neuen Perspektive erleben?

Wir suchen Schiedsrichter-Neulinge, Nachwuchstalente und erfahrene Hasen, die unser Team verstärken möchten. Egal ob du bereits einen Schiedsrichterschein besitzt oder den Einstieg wagen willst – bei uns bist du willkommen.

✅ Ausbildung und Unterstützung für Neueinsteiger
✅ Förderung und Austausch im Team
✅ Aufwandsentschädigungen und freie Eintritte zu Fußballspielen
✅ Spannende Aufgaben auf und neben dem Platz

✅ SR-Ausrüstung bzw. Equipment wird gestellt.

Ohne Schiedsrichter kein Fußball – werde Teil unseres Teams und sorge für Fairness auf dem Platz! Viele Vereine unterstützen neue Schiedsrichter bei Ausbildung, Ausrüstung und den ersten Einsätzen.

📞 Interesse? Melde dich bei uns – wir freuen uns auf dich!

#WirBrauchenDich #Schiedsrichter #Fußball #Teamgeist #FairPlay ⚽🟨🟥