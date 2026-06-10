Wir suchen DICH, werde SR

⚽ Schiedsrichter gesucht! ⚽
Du liebst Fußball und möchtest das Spiel aus einer neuen Perspektive erleben?
Wir suchen Schiedsrichter-Neulinge, Nachwuchstalente und erfahrene Hasen, die unser Team verstärken möchten. Egal ob du bereits einen Schiedsrichterschein besitzt oder den Einstieg wagen willst – bei uns bist du willkommen.
✅ Ausbildung und Unterstützung für Neueinsteiger
✅ Förderung und Austausch im Team
✅ Aufwandsentschädigungen und freie Eintritte zu Fußballspielen
✅ Spannende Aufgaben auf und neben dem Platz
✅ SR-Ausrüstung bzw. Equipment wird gestellt.
Ohne Schiedsrichter kein Fußball – werde Teil unseres Teams und sorge für Fairness auf dem Platz! Viele Vereine unterstützen neue Schiedsrichter bei Ausbildung, Ausrüstung und den ersten Einsätzen.
📞 Interesse? Melde dich bei uns – wir freuen uns auf dich!
#WirBrauchenDich #Schiedsrichter #Fußball #Teamgeist #FairPlay ⚽🟨🟥