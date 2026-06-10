Wir suchen DICH, werde SR

Du liebst Fußball und möchtest das Spiel aus einer neuen Perspektive erleben?

Wir suchen Schiedsrichter-Neulinge, Nachwuchstalente und erfahrene Hasen, die unser Team verstärken möchten. Egal ob du bereits einen Schiedsrichterschein besitzt oder den Einstieg wagen willst – bei uns bist du willkommen.

✅ Ausbildung und Unterstützung für Neueinsteiger

✅ Förderung und Austausch im Team

✅ Aufwandsentschädigungen und freie Eintritte zu Fußballspielen

✅ Spannende Aufgaben auf und neben dem Platz