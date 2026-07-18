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„Wir stellen uns neu auf und leiten einen Umbruch ein“
Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Dieses mal gab es Antworten vom neuen Cheftrainer der SG Niedernjesa Christian Nitsche und Reiner Gottschalk (Vorstand Sportbetrieb):
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1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Reiner Gottschalk: „Wir haben ein absolut turbulentes Jahr hinter uns. Nach dem direkten Durchmarsch von der 1. Kreisklasse bis in die Bezirksliga sind wir mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet. In der Hinrunde mussten wir – auch aufgrund von Verletzungen und längeren urlaubsbedingten Abwesenheiten des alten Bestandskaders – viel Lehrgeld zahlen. Im beiderseitigen Einvernehmen haben wir uns deshalb in der Winterpause von Trainer Björn Nolte getrennt. Es war eine echte Herkulesaufgabe, mitten in der Saison einen Nachfolger zu finden. Wir hatten das große Glück, mit Alexander Hafner einen ehemaligen Oberligaspieler der SVG Göttingen zu gewinnen. Er hat die Mannschaft in einer Doppelfunktion interimsmäßig wieder in die Spur gebracht. Dank des enormen Zusammenhalts der gesamten SGN-Familie ist uns ein kleines Wunder gelungen: Wir haben die Klasse gehalten! Alle haben angepackt und an einem Strang gezogen. Es war eine unglaubliche Energieleistung, um als weiterhin völlig eigenständiger Verein und ohne die Zahlung von Aufwandsentschädigungen auf Bezirksebene mitmischen zu können.“
2. Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?
Reiner Gottschalk: „Unsere Vorbereitung hat offiziell am 3. Juli begonnen. Parallel zur vorherigen Interimslösung mit Alexander Hafner haben wir im Hintergrund bereits intensiv an der langfristigen Ausrichtung gearbeitet. Ein echtes Highlight war hierbei die Akribie hinter den Kulissen: Bereits weit vor ihrem offiziellen Vertragsbeginn haben sich unsere beiden neuen Trainer intensiv um die Kaderplanung und die Strukturierung der anstehenden Einheiten gekümmert, um das Fundament für die neue Spielzeit zu legen.“
Christian Nitsche ergänzt: „In Puncto Trainingslehre wird mit Blick auf die vierwöchige Sommervorbereitung ein wesentlicher Fokus auf funktionale Fitness sowie konditionelle Ausdauer gelegt. Durch die Teilnahme an externen Spinning- und Tabatakursen, sowie der Zusage an zwei gut organisierten Vorbereitungsturnieren in Hebenshausen und Rosdorf, sowie zwei weiterer Leistungsvergleiche gegen spielstarke Mannschaften wie den Bovender SV und den FC Grone, wird eine differenzierte Belastungssteuerung in der Vorbereitung sichergestellt. Sowohl treue Vereinsmitglieder, als auch Angehörige und Unterstützer des Förderkreises kommen gleichermaßen auf Ihre Kosten, da sie kontinuierlich den Entwicklungsstand ihrer Mannschaft unter Wettkampfbedingungen begleiten können.“
3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?
Reiner Gottschalk: „Ja, bei uns hat sich einiges getan. Es ist uns gelungen, mit Christian Nitsche und seinem Co-Trainer Sven Sauermann zwei absolute Top-Leute für die Trainerbank zu engagieren, die langfristig etwas aufbauen sollen. Mit Christian Nitsche übernimmt ein ausgewiesener Fachmann und Inhaber der Trainer-A-Lizenz das Amt, der unter anderem wertvolle Erfahrung aus seiner Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 mitbringt. Das passt perfekt zu unserer Philosophie.“
Christian Nitsche ergänzt: „Der Verein positioniert sich hiermit, in Zeiten eines personellen Umbruchs, mit dem notwendigen Weitblick und einer klaren Linie, zukünftig verstärkt auf Nachwuchsspieler und Eigengewächse zu setzen. Eine solche situative Entscheidung bietet Raum für Wachstum und Optimierung. Eine Herausforderung, welche den Fortbestand der SGN als eigenständiger Verein im leistungsorientierten Fußball mittelfristig sichern und etablieren soll.“
Reiner Gottschalk führt weiter aus: „Mit Bezug auf den Spielerkader gibt es deutliche Veränderungen: Zwei Leistungsträger aus dem alten Bestandskader haben uns verlassen, und einige wenige ältere Akteure möchten vorerst aus familiären Gründen etwas kürzertreten. Im Gegenzug haben wir insgesamt 12 neue Spieler integriert. Unsere klare Absicht war und ist es, einen Umbruch einzuleiten. Wir stellen uns neu auf – vorzugsweise mit ehemaligen A-Jugendlichen sowie gestandenen jungen Spielern direkt aus dem Dorf oder der näheren Umgebung. Ergänzt wird dieser Weg durch gezielte Verstärkungen mit Jungs, die bereits Bezirksliga-Erfahrung mitbringen und uns sofort sportliche Stabilität geben. Dabei sind auch drei Spieler aus der Elfenbeinküste, die sich uns angeschlossen haben, worüber wir uns menschlich wie fußballerisch riesig freuen.“
4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?
Reiner Gottschalk: „Nach dem geschafften Klassenerhalt und dem personellen Umbruch steht die sportliche Konsolidierung im Vordergrund. Das wichtigste Ziel ist es, dass die neu formierte Mannschaft schnell zusammenwächst. Hierbei liegt uns die soziale und sportliche Integration besonders am Herzen. Bei der SGN ist jeder herzlich willkommen – egal woher er kommt. Diese gelebte Willkommenskultur wollen wir mit den neuen Jungs auf und neben dem Platz mit Leben füllen. Was das Sportliche angeht: Wir wünschen uns natürlich im berühmt-berüchtigten verflixten zweiten Jahr in der Bezirksliga den erneuten Klassenerhalt. Sollte uns dieser gelingen, denke ich, dass wir noch viele Jahre auf Bezirksebene erfolgreich mitkicken können! Das wäre für uns als kleines, eigenständiges gallisches Fußballdorf eine wirklich herausragende Sache. Niedernjesa steht mittlerweile absolut im Fokus vieler Fußballinteressierter im südlichen Niedersachsen. Darauf sind wir im gesamten Verein unheimlich stolz. Ein erneuter Klassenerhalt ist das große Ziel, aber aufgrund des massiven Umbruchs absolut kein Pflicht-Muss. Wir wollen ohne Druck Kontinuität schaffen.“
5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?
Reiner Gottschalk: „Wir freuen uns ganz einfach riesig auf eine weitere Saison in der Bezirksliga! Besonders freuen wir uns wieder auf viele begeisterte Zuschauer an der Seitenlinie. Die gesamte SGN-Familie ist im positiven Sinne absolut verrückt und peitscht die Mannschaft bei jedem Spiel nach vorne. Dazu gehört natürlich auch die leckere Bratwurst und das eiskalte Getränk auf dem Herbert-Wienecke-Sportplatz – dieser muss und wird für unsere Gegner auch in der neuen Saison eine echte Festung bleiben! Am meisten freuen wir uns aber darauf, wenn die Mannschaft nach den Spielen – auch nach eventuellen Niederlagen – echten Teamgeist beweist und wir gemeinsam als Einheit zusammenstehen. Wir wollen zeigen, dass unser Weg mit jungen Spielern aus der Region, gelebter Integration und diesem grandiosen Zusammenhalt langfristig Zukunft hat.“