„Wir stellen uns neu auf und leiten einen Umbruch ein“

von NB · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

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Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Dieses mal gab es Antworten vom neuen Cheftrainer der SG Niedernjesa Christian Nitsche und Reiner Gottschalk (Vorstand Sportbetrieb):

2. Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Reiner Gottschalk: „Nach dem geschafften Klassenerhalt und dem personellen Umbruch steht die sportliche Konsolidierung im Vordergrund. Das wichtigste Ziel ist es, dass die neu formierte Mannschaft schnell zusammenwächst. Hierbei liegt uns die soziale und sportliche Integration besonders am Herzen. Bei der SGN ist jeder herzlich willkommen – egal woher er kommt. Diese gelebte Willkommenskultur wollen wir mit den neuen Jungs auf und neben dem Platz mit Leben füllen.

Was das Sportliche angeht: Wir wünschen uns natürlich im berühmt-berüchtigten verflixten zweiten Jahr in der Bezirksliga den erneuten Klassenerhalt. Sollte uns dieser gelingen, denke ich, dass wir noch viele Jahre auf Bezirksebene erfolgreich mitkicken können! Das wäre für uns als kleines, eigenständiges gallisches Fußballdorf eine wirklich herausragende Sache. Niedernjesa steht mittlerweile absolut im Fokus vieler Fußballinteressierter im südlichen Niedersachsen. Darauf sind wir im gesamten Verein unheimlich stolz. Ein erneuter Klassenerhalt ist das große Ziel, aber aufgrund des massiven Umbruchs absolut kein Pflicht-Muss. Wir wollen ohne Druck Kontinuität schaffen.“

5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Reiner Gottschalk: „Wir freuen uns ganz einfach riesig auf eine weitere Saison in der Bezirksliga! Besonders freuen wir uns wieder auf viele begeisterte Zuschauer an der Seitenlinie. Die gesamte SGN-Familie ist im positiven Sinne absolut verrückt und peitscht die Mannschaft bei jedem Spiel nach vorne. Dazu gehört natürlich auch die leckere Bratwurst und das eiskalte Getränk auf dem Herbert-Wienecke-Sportplatz – dieser muss und wird für unsere Gegner auch in der neuen Saison eine echte Festung bleiben! Am meisten freuen wir uns aber darauf, wenn die Mannschaft nach den Spielen – auch nach eventuellen Niederlagen – echten Teamgeist beweist und wir gemeinsam als Einheit zusammenstehen. Wir wollen zeigen, dass unser Weg mit jungen Spielern aus der Region, gelebter Integration und diesem grandiosen Zusammenhalt langfristig Zukunft hat.“

Für mehr Updates der SG Niedernjesa, schaut bei ihrem Instagramacccount vorbei: https://www.instagram.com/sgniedernjesa/