„Wir stehen zu Recht auf Platz eins“

Als einzige Mannschaft in der Kreisliga B 13 ist die SG Echtersbach-Wißmannsdorf bislang ungeschlagen. Mit 20 Punkten aus den ersten acht Partien hat sich das Team von Spielertrainer Dominik Thielmann und Assistent Jens Eppers an die Tabellenspitze gesetzt.

Für den 31-jährigen Coach, der nicht mehr zwingend in der Startelf stehen und Jüngeren bewusst den Vortritt lassen möchte, ist der erfolgreiche Start keine Selbstverständlichkeit: „In der B-Liga wird häufig robuster und körperbetonter gespielt als in der A-Klasse. Die Gegner stehen in den allermeisten Fällen tief und lauern auf unsere Fehler. Wir haben die Liga von Anfang an angenommen. Es läuft. Wir stehen, ohne despektierlich zu sein, zu Recht auf Platz eins.“

Ein Grund für den gelungenen Start ist die stabile Defensive der Vereinigten aus Wißmannsdorf, Weidingen, Koosbüsch, Hütterscheid und Biersdorf: Erst zehn Gegentore stehen zu Buche. Mit Kapitän Alexander Möhs und dem aus der A-Jugend des JFV Bitburg gekommenen Luis Felka steht die Innenverteidigung sicher. Auf den Außenverteidigerpositionen hat Thielmann mit Mika de Winter, Leon Spartz, Jan Schranz – der gerade von einer Verletzung zurückgekehrt ist – und dem jungen Nevio de Winter, der ebenfalls vom JFV Bitburg kam, die Qual der Wahl. Davor sorgen auf der Doppelsechs Manuel Eppers und Tim Schmitz für Stabilität. Und im Tor hat der für den pausierenden Lucas Valerius reaktivierte Rafael Dias Gomes (34) zuletzt überzeugt.