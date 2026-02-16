"Wir stehen in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand"

– Foto: Rene Hofrichter

Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf steckt in der Ergebniskrise. Trainer Steve Georgés spricht im FuPa-Teamcheck über die Gründe für den letzten Platz in der Brandenburgliga und den harten Abstiegskampf.

Nach einer dramatischen Hinrunde steht die Mannschaft mit lediglich zehn Punkten am Ende der Tabelle. Für den Trainer ist die Ursache klar in der personellen Situation zu finden. „Aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle waren wir in der Hinrunde nie in der Lage, mit einer ausreichenden Intensität zu trainieren und Wettkämpfe inhaltlich vorzubereiten“, erklärt er mit Blick auf die schwierigen Wochen. Die enttäuschenden Resultate seien schlichtweg „die logische Folge“ dieser Umstände.

Probleme in der Chancenverwertung

Mit nur 14 erzielten Treffern stellt das Team die harmloseste Offensive der Liga. Laut dem Coach lag dies vor allem an der fehlenden Effektivität vor dem Tor, die viele Punkte kostete. „Die Chancenverwertung war ein großes Problem und führte dazu, dass auch enge Spiele nicht auf unsere Seite gezogen werden konnten“, bilanziert er schmerzlich über die erste Halbserie.

Qualität als Schlüssel zum Erfolg

Trotz der prekären Lage bleibt die leidenschaftliche Überzeugung vorhanden, dass man sportlich gegen jeden bestehen kann. „Grundsätzlich gilt, dass wir jedes Team der Liga schlagen können“, betont Georges kämpferisch. Er macht jedoch deutlich, wie sehr die individuelle Klasse schmerzt, wenn sie fehlt: „Wir sind dabei aber natürlich auf Schlüsselspieler angewiesen, die die entscheidende Qualität auf den Platz bringen und Spielideen umsetzen können. Der Ausfall von Spielern der mannschaftsinternen Leistungsspitze stellt jedes Team der Welt vor Probleme.“

Erschwerte Bedingungen in der Vorbereitung

Der Start in das neue Jahr verlief aufgrund äußerer Einflüsse alles andere als ideal, was die Nerven der Verantwortlichen strapaziert. „Wir haben witterungsbedingt drei Mal auf dem Kunstrasen trainieren können und drei Testspiele bestritten“, berichtet er über den aktuellen Stand. Eine strukturierte Planung sei kaum möglich gewesen: „Die Vorbereitung ist demnach mehr Improvisation als zielführende Wettkampfvorbereitung.“

Erkenntnisse aus den Testspielen

In den bisherigen Vergleichen traf der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf auf Empor Berlin, Eberswalde und Buckow. Die Bilanz liest sich mit zwei Siegen und einer Niederlage zwar ordentlich, doch der taktische Gehalt war begrenzt. „Witterungsbedingt konnten kaum mannschaftstaktische Inhalte erarbeitet werden, sodass die Testspiele eher dazu dienten, sich fußballspezifisch zu bewegen und das Gefühl für das Spiel zurückzubringen“, so der Coach über die notwendige Bewegungstherapie auf dem Platz.

Verstärkungen für den Qualitätssprung

Hoffnung macht der entschlossene Blick auf das Wintertransferfenster. Der Kader wurde gezielt ergänzt, um das große Ziel zu erreichen. „Wir haben fünf Neuzugänge, die sich gut eingegliedert haben und uns auch sportlich helfen können, den notwendigen Qualitätssprung zu machen“, erklärt Georges voller Zuversicht über die neuen Kräfte im Team.

Warten auf den Kaltstart

Am Samstag, 21. Februar, um 14 Uhr steht das wichtige Nachholspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05 an – ein Duell gegen ein Top-Team der Liga. Die Vorbereitung darauf gleicht einem nervenaufreibenden Geduldsspiel. „Ich schaue jeden Tag den Wetterbericht und begehe den Platz, um zu schauen, ob Fußball gespielt werden kann. Aktuell ist dies nicht möglich, und somit versuchen wir, die Spannung hochzuhalten“, beschreibt er die unsichere Lage vor dem Kaltstart.

Entschlossenheit im Überlebenskampf

Nur eine Woche später folgt die Reise zum Werderaner FC Viktoria, einem Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. In dieser Phase der Saison zählt für den Tabellenletzten jedes einzelne Duell. „Unabhängig vom Gegner müssen wir jedes Spiel als Chance sehen, das scheinbar Aussichtslose doch möglich zu machen“, fordert er mit viel Herzblut. Er fügt hinzu: „Wir stehen aufgrund der Tabellensituation in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand und sollten dementsprechend entschlossen agieren.“

Kampfansage gegen den Abstieg

Trotz des drohenden Abstiegs in die Landesliga blickt man im Verein unbeirrt nach vorne. Es bleiben noch genügend Gelegenheiten, um das Ruder in der Rückrunde herumzureißen. Als Basis für seine Zuversicht nennt er: „16 Spiele als Möglichkeit, Punkte zu sammeln und das Selbstverständnis der letzten Saison wieder zu implementieren.“