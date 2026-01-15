– Foto: Harald Klipp

„Wir stehen da absolut verdient“ TSV Pansdorf überwintert im oberen Mittelfeld Verlinkte Inhalte LL Holstein Pansdorf

Der TSV Pansdorf geht mit einem positiven Gefühl in die Winterpause der Landesliga Holstein. Nach 18 Spieltagen belegt die Mannschaft von Trainer Hendrik Block Rang sieben und liegt damit voll im selbst gesteckten Soll. Der Blick des Trainers geht dabei weniger auf Tabellenplätze als auf die Entwicklung seines Teams.

„Wir werden am 26.01. wieder in die Vorbereitung starten, wobei die Woche zuvor bereits mit individuellen Laufeinheiten begonnen wird“, erklärt Block. „In dieser Zeit wollen wir uns darauf konzentrieren, das ein oder andere zu erarbeiten und als Team weiter zusammenzuwachsen.“ Das sportliche Ziel war von Beginn an klar formuliert. „Unser Ziel war es, im oberen Mittelfeld zu landen. Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann ist unser Ziel auch weiterhin möglich“, so Block. Gleichzeitig relativiert er die reine Platzierung: „Mir ist aber viel wichtiger, dass wir unseren Weg weitergehen und die Mannschaft weiterentwickeln. Dann ist es am Ende auch nicht so wichtig, ob wir Platz fünf, sechs oder sieben erreichen.“

Besonders zufrieden zeigt sich der Trainer mit der Entwicklung nach einem schwierigen Saisonstart. „Der Start in die Saison war herausfordernd, aber wir haben uns sehr stark wieder nach oben gearbeitet und stehen da absolut verdient“, sagt Block. „Ich bin total zufrieden mit der aktuellen Situation. Wir haben eine junge und richtig gute Truppe mit einem starken Zusammenhalt.“ In personeller Hinsicht bleibt es zur Rückrunde weitgehend ruhig. „Kjell Fechner hat uns aufgrund seines Studiums in Hamburg verlassen, ansonsten bleibt der Kader so zusammen“, bestätigt Block.