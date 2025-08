"Wir spüren eine große Vorfreude"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Wir waren natürlich nicht zufrieden mit der vergangenen Saison. Wir haben zwar noch ein junges Team, bei dem Schwankungen völlig normal sind. Dennoch haben wir nur in den wenigsten Spielen das Potential auf den Platz gebracht, welches möglich ist. Außerdem waren 70 Gegentore einfach zu viel. Am Ende waren wir froh, dass wir im gesicherten Mittelfeld waren und nicht noch weiter unten reingerutscht sind. Die Saison wurde aber gut genutzt, um jungen Spielern viel Spielzeit zu geben. Ich gehe davon aus, dass uns dies in den kommenden Jahren sehr helfen wird.