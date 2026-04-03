„Wir spielen voll auf Sieg“ – OSV-Coach Stahl will 3 Punkte gegen PSV

In einem Nachholspiel vom 15. Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der Oldenburger SV am Ostersamstag um 13.00 Uhr im Oldenburger Stadion am Schauenburger Platz den PSV Neumünster.
Während die Gäste aus der Schwalestadt nach dem souveränen 4:0-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld mit 31 Punkten relativ entspannt die Auswärtspartie antreten können, benötigen die Ostholsteiner, die derzeit mit 25 Punkten den 11. Platz belegen, noch einige Punkte im Abstiegskampf.
In einem Nachholspiel vom 15. Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der Oldenburger SV am Ostersamstag um 13.00 Uhr im Oldenburger Stadion am Schauenburger Platz den PSV Neumünster.
Während die Gäste aus der Schwalestadt nach dem souveränen 4:0-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld mit 31 Punkten relativ entspannt die Auswärtspartie antreten können, benötigen die Ostholsteiner, die derzeit mit 25 Punkten den 11. Platz belegen, noch einige Punkte im Abstiegskampf.
Verzichten muss der OSV lediglich auf Luca Neumann wegen seiner bereits zehnten gelben Karte. Dafür setzt Trainer Florian Stahl auch wieder auf seine A-Jugendlichen, die auch am Samstag zum Spieltagskader gehören.
Beim PSV ist die angespannte Personallage weiterhin ein großes Thema. Auch für das Auswärtsspiel in Oldenburg werden keine Rückkehrer erwartet. Dennoch ist Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV optimistisch, was die morgige Begegnung betrifft.
„Ich glaube, dass wir letzte Woche ein vernünftiges Spiel gezeigt haben, und es wird gegen den OSV darauf ankommen, dass wir diese Leistung wiederholen können. Ich habe letzte Woche bereits gesagt, dass wir diese Saison Woche für Woche ans Limit kommen müssen, um unsere Punkte zu holen. Am Wochenende wollen wir dahingehend den nächsten Schritt machen.“