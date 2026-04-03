„Wir spielen voll auf Sieg“ – OSV-Coach Stahl will 3 Punkte gegen PSV

PSV-Trainer Dennis Buthmann. – Foto: Olaf Wegerich

In einem Nachholspiel vom 15. Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der Oldenburger SV am Ostersamstag um 13.00 Uhr im Oldenburger Stadion am Schauenburger Platz den PSV Neumünster.

Während die Gäste aus der Schwalestadt nach dem souveränen 4:0-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld mit 31 Punkten relativ entspannt die Auswärtspartie antreten können, benötigen die Ostholsteiner, die derzeit mit 25 Punkten den 11. Platz belegen, noch einige Punkte im Abstiegskampf.