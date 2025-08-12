"Wir spielen, um zu gewinnen und nicht, um nicht zu verlieren"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainerin Sarah Domann über die intensive Vorbereitung, den Einbau junger Spieler in die Männermannschaft und die klare Zielsetzung für die neue Saison in der Landesklasse Süd. Dabei wird deutlich: Der SC Spremberg setzt auf Teamgeist, eine mutige Spielweise und das Selbstbewusstsein, wieder weiter oben in der Tabelle zu landen.

Intensive Vorbereitung mit Ball am Fuß Die Vorbereitung beim SC Spremberg verläuft nach Aussage von Trainerin Sarah Domann bisher sehr zufriedenstellend. „Wir verbringen die komplette Vorbereitung auf dem Rasen, mit dem Ball am Fuß“, schildert sie. Damit setze man bewusst auf praxisnahe Einheiten, um von Beginn an Spielrhythmus und Ballgefühl zu fördern.

Fokus auf die Integration junger Spieler Während viele Vereine in der Sommerpause auf externe Neuzugänge setzen, verfolgt der SC Spremberg einen anderen Weg. Klassische Neuzugänge gibt es in diesem Jahr nicht. „Die Hauptaufgabe in dieser Saison wird es sein, die jungen Spieler in den Männerbereich zu integrieren“, so Domann. Drei Akteure, die in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend spielberechtigt waren, gehören nun fest zum Männerkader.

Die Trainingsarbeit ist intensiv, und die Spieler zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft. „Die Jungs ziehen gut mit“, lobt Domann ausdrücklich. Dennoch gibt es Bereiche, die sie kritisch sieht: „Verbesserungswürdig sind vermutlich die Auftritte bei unseren beiden Testspielen.“ Dies sei aber auch der besonderen Situation geschuldet. „Es ist Urlaubszeit und unsere Sommerpause war, mit nur drei Wochen, relativ kurz“, erklärt die Trainerin.

Pascal Thomas mit guten Anlagen

Einer von ihnen ist Pascal Thomas. „Seine physischen Voraussetzungen sind gut“, sagt Domann. Mit etwas mehr Ruhe am Ball könne er sich zu einem wertvollen Bestandteil des Teams entwickeln. „Er wird uns zukünftig viel Freude bereiten“, ist sie überzeugt. Für Thomas bedeutet der Wechsel in die Männermannschaft eine Umstellung, die er mit Einsatzwillen und Lernbereitschaft angeht.

Neuer Torwart mit Potenzial

Mit Tyler Wauer hat der SC Spremberg zudem einen neuen Torwart für die Saison. „Er erhält vollstes Vertrauen“, betont Domann. Wauer sei „ein fleißiger, moderner und mitspielender Torwart“. Zwar brauche er noch Routine und etwas mehr Selbstvertrauen, doch die Grundlagen seien vorhanden, um in der Landesklasse eine starke Rolle zu spielen.

Tim Bubner als Verteidiger mit Verantwortung

Der dritte Nachwuchsspieler ist Tim Bubner. „Er ist groß, verfügt am Ball über gute Anlagen und ist schon bereit, Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen“, beschreibt Domann. Gerade in der Defensive könne Bubner mit etwas Geduld und Erfahrung eine tragende Rolle einnehmen. Seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sei für einen so jungen Spieler besonders hervorzuheben.

Keine weiteren Transfers geplant

Die Kaderplanung ist abgeschlossen. „Es sind keine weiteren Neuzugänge geplant“, stellt Domann klar. Ebenso gebe es derzeit keine Anzeichen für Abgänge. „Weitere mögliche Abgänge sind mir nicht bekannt.“ Diese personelle Konstanz gibt dem Trainerteam Planungssicherheit und ermöglicht es, gezielt an der Weiterentwicklung der bestehenden Mannschaft zu arbeiten.

Teamgeist als Schlüssel zur Stärke

Für Domann liegt die größte Stärke ihres Teams in der mannschaftlichen Geschlossenheit. „Das Team an sich wird in Zukunft die Stärke sein. Die Jungs kennen sich schon so lange und das muss auf dem Platz zu sehen sein.“ Besonders wichtig sei dabei die Mischung aus erfahrenen Spielern und der Unbekümmertheit der jungen Generation. „Wenn diese Räder alle so ineinandergreifen, wie wir uns das als Trainer vorstellen, dann wird es eine gute Saison“, blickt Domann optimistisch nach vorn.

Vom Nichtabstieg zum Siegeswillen

Nach einer schwierigen Vorsaison wäre das Ziel „nicht absteigen“ zwar naheliegend gewesen. Doch Domann will den Blick nach vorne richten. „Im Moment geht es noch immer vorrangig darum, den Spaß auf das Fußballfeld zurückzuholen“, erklärt sie. Die Qualität im Team sei vorhanden und habe sich in der Rückrunde der letzten Saison bereits mehrfach gezeigt. „Wir spielen zukünftig Fußball, um zu gewinnen und nicht, um nicht zu verlieren. Eine positive Herangehensweise und etwas Selbstbewusstsein und am Ende werden wir wieder weiter oben in der Tabelle stehen.“

Ausgeglichene Liga mit einem Favoriten

In der kommenden Saison erwartet Domann eine sehr ausgeglichene Landesklasse Süd. Einen klaren Favoriten hat sie dennoch im Auge: „Müsste ich einen Tipp abgeben, dann glaube ich, dass der SV Motor Cottbus-Saspow eine sehr gute Rolle spielen wird.“ Die Ausgeglichenheit der Liga mache die Vorbereitung auf jeden Gegner anspruchsvoll, biete aber auch Chancen für Überraschungen.

Konstanz auf der Kapitänsposition

An der Kapitänsfrage gibt es für Domann keinen Grund zu rütteln. „Raik Hermann ist und bleibt der Kapitän der Mannschaft“, betont sie. Hermann sei „eine verlässliche Konstanze auf und neben dem Platz“. Als Ansprechpartner für junge Spieler und akzeptierte Führungspersönlichkeit bei den Erfahrenen vereine er wichtige Eigenschaften. „Er bringt viel fußballerische Qualität auf den Platz und auch das Auftreten neben dem Platz spricht für ihn.“ Die Trainerin macht klar: „Es gab keinen Grund, etwas zur Vorsaison zu verändern.“