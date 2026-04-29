"Wir spielen nicht wie eine Mannschaft, die bereits abgestiegen ist"

In der Regionalliga Südwest ist eine Entscheidung gefallen, bevor der Ball am kommenden Samstag überhaupt rollt. Die TSG Balingen und der Bahlinger SC werden den Gang in die Oberliga antreten müssen. Die Enttäuschung innerhalb der Balinger ist tief, doch die sportliche Leitung bemüht sich, die Professionalität zu wahren. Co-Trainer Daniel Güney blickt trotz der feststehenden Relegation entschlossen auf die kommende Aufgabe. Er weiß, dass die nackten Fakten der Tabelle die eine Seite sind, die moralische Integrität auf dem Platz jedoch die andere. Es ist ein Spiel zweier Teams, deren Schicksal zwar geteilt ist, die aber dennoch alles investieren werden, um die Saison würdevoll zu Ende zu bringen.

Besonders die Erinnerung an die erste Begegnung in dieser Spielzeit schmerzt in Balingen bis heute. Es war ein Spiel, das symptomatisch für den Kampf am Abgrund stand. „Das Hinspiel gegen den Bahlinger SC haben wir auch aus der Hinrunde noch in Erinnerung. Wir sind dort in letzter Minute unglücklich als Verlierer vom Platz gegangen“, erinnert sich Daniel Güney gegenüber FuPa wehmütig an das turbulente 3:4. Vor 890 Zuschauern brachte Denis Latifovic die TSG per Foulelfmeter (8.) früh in Führung, doch der Bahlinger SC antwortete durch Hasan Pepic (16.) und Rico Wehrle (57.). Trotz der Tore von Simon Klostermann (62.) und dem späten Ausgleich durch Jonas Brändle in der Nachspielzeit (90.+3) endete die Partie in einem Fiasko, als Marco Bauer in der 90.+6 Minute den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte.

Moralischer Rückenwind nach dem Kraftakt in Hessen

Dass die TSG Balingen ihren Charakter trotz der prekären Lage nicht verloren hat, bewies sie am vergangenen Spieltag beim KSV Hessen Kassel. Vor 1916 Zuschauern zeigte die Elf von Trainer Murat Isik eine Reaktion, die Daniel Güney viel Respekt abrang. Nach Toren von Marko Pilic (30.) und Amney Moutassime (72.) – sowie einem unglücklichen Eigentor durch Jonas Fritschi (57.) – schien der Auswärtssieg greifbar, ehe Benjamin Girth in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:2-Endstand traf. „Unser Auftreten letztes Wochenende hat bereits gezeigt, dass wir nicht so spielen wie eine Mannschaft, die bereits abgestiegen ist“, betont Güney mit Blick auf den nimmermüden Einsatz seiner Spieler.

Daniel Güneys Appell an die Ehre

Trotz des Punktgewinns in Kassel herrscht in Balingen kein Stillstand. Daniel Güney gibt die Marschroute für das kommende Heimspiel klar vor: „Und auch trotz des Punktgewinns am Wochenende und mit dem Zurückrutschen auf den vorletzten Platz wollen wir uns nicht zufrieden geben.“ Der Anspruch des Trainerstabs ist es, den Zuschauern ein Team zu präsentieren, das die Tugenden der TSG bis zur letzten Sekunde verkörpert. „Das wollen wir auch am kommenden Samstag den Zuschauern zeigen und freuen uns auf die Partie gegen den Bahlinger SC. Und auch alles daran reinzuwerfen, das Spiel erfolgreich für uns zu gestalten“, erklärt der Co-Trainer kämpferisch. Es geht darum, die Schmach des Hinspiels zu tilgen und den Fans zu zeigen, dass die Mannschaft noch immer lebt.