Wir spielen nächstes Jahr in der Kreisliga A

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die zweite Mannschaft der TSV Immenhausen hat am Sonntag einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim 2:1-Erfolg in Hümme zeigte das Team eine kämpferisch starke Leistung – besonders in der zweiten Halbzeit.

In der Anfangsphase hatten zunächst die Gastgeber vom TSV Hümme zwei Großchancen, jeweils durch Maik Hilgenberg, der frei auf das Immenhäuser Tor zulaufen konnte. Doch Immenhausens Schlussmann Andy Rehrmann reagierte stark und bewahrte sein Team mit zwei Glanzparaden vor einem frühen Rückstand. Trainer Pascal Göhl reagierte daraufhin früh mit einem Doppelwechsel und brachte mehr Stabilität und Tempo in sein Team.