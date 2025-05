"Wir spielen auf Sieg" – Pesch geht volles Risiko gegen den Bonner SC

Der FC Pesch will mutig die Serie des Spitzenreiters beenden und so einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt machen. Insgeheim wäre man aber auch mit eine Punkteteilung hochzufrieden – schließlich werden sich Teutonia ⁠⁠Weiden und der VfL Vichttal sowie der FC Hürth und der FV Bonn-Endenich in Direktduellen die Punkte gegenseitig streitig machen.