Wenn am Sonntag (14.30 Uhr) die zweite Mannschaft des SSV Vorsfelde auf Lupo Martini Wolfsburg II trifft, stehen nicht nur drei Punkte, sondern auch viel Prestige auf dem Spiel. In der Bezirksliga-Saison haben sich beide Teams bislang gut präsentiert: Vorsfelde II rangiert mit 16 Punkten aus acht Partien auf Tabellenplatz drei, Lupo II steht nach sechs Spielen bei zehn Zählern auf Rang acht, hat allerdings noch Nachholspiele in der Hinterhand.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Spitzenreiter TSV Hillerse will der SSV unbedingt eine Reaktion zeigen. Trainer Patrick Klein formuliert klare Ansprüche: „Wir haben was gut zu machen nach unserer bitteren Niederlage vom Sonntag gegen den Spitzenreiter Hillerse. Aber wir hatten eine gute Trainingswoche, die Stimmung war positiv. Wir spielen auf jeden Fall auf Sieg und wollen wieder eine Serie starten.“

Auch Lupo Martini II reist mit Selbstvertrauen an. Die Mannschaft von Trainer Junior Laubach hat konstant gepunktet und sieht sich für das Derby gewappnet. „Wir spielen gegen eine gute Mannschaft, die die letzten Spiele hervorragend und auch verdient gewonnen hat“, sagt Laubach. „Wir wissen, was auf uns zukommt: Das wird eine robuste Mannschaft sein, groß gewachsen, viele Zweikämpfe. Aber meine Jungs sind bereit, sie haben Lust und freuen sich auf das Spiel. Wir hoffen natürlich, dass es für uns positiv ausgeht.“

Beide Mannschaften verfolgen also ambitionierte Ziele: Vorsfelde II will den Kontakt zur Tabellenspitze halten, während Lupo II mit einem Sieg den Anschluss ans obere Mittelfeld herstellen könnte. Ein echtes Wolfsburger Derby, das von Intensität und Kampfgeist geprägt sein dürfte.