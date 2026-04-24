„Wir spielen absolut auf Sieg“: Vorsfelde klarer Favorit gegen Brome

Der Tabellenzweite SSV Vorsfelde II geht mit 53 Punkten in die Partie und bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter TSV Hillerse. Der jüngste 2:1-Erfolg bei Lupo Martini Wolfsburg II unterstreicht die stabile Form, zumal es in der Rückrunde bislang nur eine Niederlage gab. Entsprechend klar formuliert Patrick Klein die Erwartung an das Heimspiel: „Wir spielen absolut auf Sieg. Da gibt es keine Ausreden am Sonntag.“

Auf der anderen Seite steht der FC Brome 1919, der mit 20 Punkten auf Rang 15 tief im Abstiegskampf steckt. Die jüngste 0:2-Niederlage beim SV Reislingen/Neuhaus verlängerte die Serie auf sechs Spiele ohne Sieg. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen zeigen wechselhafte Leistungen, die den Gegner für Klein schwer greifbar machen: „Ich bin ehrlich, schwer einzuordnen der Gegner.“

Der Trainer des SSV Vorsfelde II verweist dabei auf unterschiedliche Auftritte der Bromer, die trotz der Tabellenlage punktuell konkurrenzfähig waren: „Brome ist gar nicht so schlecht in die Rückrunde gestartet“, sagt Klein und erinnert unter anderem an ein 4:4 gegen den TSV Ehmen sowie ein 3:3 gegen MTV Isenbüttel. Gleichzeitig stehen deutliche Niederlagen wie das 0:5 gegen den WSV Wendschott oder das 0:4 gegen SV Gifhorn.

Zusätzliche Unruhe brachte zuletzt der Trainerwechsel. Nach der Trennung von Lukas Heider übernahm mit Mark Oliver Schmidt der frühere Coach erneut die Verantwortung. „Sehr interessant auf jeden Fall“, sagt Klein, relativiert die unmittelbare Wirkung aber: „Der Trainereffekt kann also noch kommen.“ Die kurze Vorbereitungszeit sei dabei ein entscheidender Faktor gewesen.

Unabhängig davon erwartet Klein einen klaren Matchplan des Gegners: „Ich gehe fest davon aus, dass Brome gegen uns tief stehen wird und versuchen wird, uns wenig Raum zu geben.“ Der SSV Vorsfelde II sieht sich darauf eingestellt und will die Spielkontrolle übernehmen.

Die Ausgangslage ist somit klar definiert. Während SSV Vorsfelde II seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauern will, steht der FC Brome 1919 unter Zugzwang im Tabellenkeller. Das Hinspiel endete deutlich mit 3:0 für Vorsfelde, Tore von Luschert, Istock und Kneisel entschieden die Partie.

Die Zielsetzung der Gastgeber bleibt eindeutig. „Wir wollen jetzt wieder eine Serie starten“, sagt Klein. Dafür soll gegen den abstiegsbedrohten Gegner der nächste Schritt folgen, ohne Spielraum für Interpretationen.