"Wir sollten uns auf uns konzentrieren" - Bovender SV empfängt Lengede

Deshalb auch die Verlegung von Samstag auf Dienstag. Das Team von Yannick Broscheit sah davon ab, das Spiel einfach abzusagen und die Punkte mitzunehmen und wird es am heutigen Dienstag nachholen.

Sportlich sei der Gegner schwer einzuschätzen. „Sportlich können wir zum Gegner nicht viel sagen, da sie jede Woche andere Spieler dabei haben, teilweise aus der zweiten Herren, da müssen wir einfach abwarten“, so Broscheit. Umso wichtiger sei der Fokus auf die eigene Leistung: „Wir sollten uns auf uns konzentrieren. Unsere Stärken und das Selbstvertrauen vom FT Braunschweig-Spiel mitnehmen und dann sollten wir das Spiel erfolgreich gestalten.“ Gegen die Braunschweiger gewann man mit 3:1 und auch das Hinspiel gegen Lengede konnte der Tabellen-Siebte mit 4:1 gewinnen.

Zugleich warnt der Bovender Coach vor Leichtsinn: „Nach letztem Jahr sollten wir aber gewarnt sein. Dort haben wir in Helmstedt 2:1 verloren, nachdem Helmstedt ja auch vorher viele Spiele hoch verloren hat.“ Lengede verlor zuletzt deutlich gegen Acosta und die SVG. Ähnliche Vorzeichen also.