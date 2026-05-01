„Wir sollten hellwach sein“: Isenbüttel empfängt Wahrenholz

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Der MTV Isenbüttel empfängt am Sonntag den VfL Wahrenholz zu einem Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellenmittelfeld. Beide Mannschaften haben die Spitzengruppe im Blick, stehen jedoch vor einer Partie, die laut Trainer Marcel Neumann „auf Kleinigkeiten ankommt“. Die Ausgangslage verspricht ein enges Spiel mit klarer sportlicher Bedeutung im Kampf um die oberen Plätze.

Der MTV Isenbüttel steht mit 42 Punkten auf Rang fünf und gehört damit zur Spitzengruppe hinter den Top vier. Der VfL Wahrenholz folgt mit 37 Punkten auf Platz sieben und liegt damit fast in Schlagdistanz zu genau diesem Bereich.

Die Form beider Teams bestätigt diesen Eindruck. Der MTV Isenbüttel reist mit einem 5:1-Erfolg beim SV Reislingen-Neuhaus im Rücken in die Partie. Der VfL Wahrenholz kam zuletzt zu einem 1:1 gegen den TSV Hehlingen. Auch die Rückrundendaten zeigen ein leichtes Plus für Isenbüttel, das in den letzten zehn Spielen 18 Punkte sammelte, während Wahrenholz aus neun Spielen auf 14 Punkte kommt.

Das Hinspiel liefert zusätzliches sportliches Gewicht. Der MTV Isenbüttel gewann auswärts mit 3:1. Damals trafen Amin, Bartsch und Helms für Isenbüttel, nachdem Wahrenholz zwischenzeitlich durch Vespermann ausgeglichen hatte.

Trainer Marcel Neumann vom VfL Wahrenholz erwartet nun ein enges Duell: „Ich glaube, gegen Isenbüttel wird es ein ausgeglichenes Spiel am Ende, wo es auf Kleinigkeiten ankommt.“ Besonders das Hinspiel dient als Referenzpunkt: „Ich hoffe, wir haben aus dem Hinspiel gelernt, da waren so ein paar Situationen, wo man gemerkt hat, da fehlt uns vielleicht noch ein Stück weit die Erfahrung.“

Neumann sieht sein Team grundsätzlich auf einem guten Weg, betont aber auch die Lernkurve: „Jetzt sind wir ein halbes Jahr später und wir sollten eigentlich daraus gelernt haben.“ Entsprechend klar formuliert er die Erwartungshaltung: „Ich gehe positiv ins Spiel, habe da Lust drauf.“

Eine besondere Note erhält die Partie durch seine persönliche Verbindung zum Gegner: „Für mich ist das was Besonderes. Ich wohne in Isenbüttel, bin hier aufgewachsen.“

Sportlich sieht der Trainer die Schlüssel im Beginn der Partie: „Ich denke, für uns kommt es darauf an, dass wir von Anfang an hellwach sind.“ Der große Platz in Isenbüttel spiele dabei eine wichtige Rolle: „Da ist immer viel möglich, auch gerade für Umschaltmannschaften.“

Die Marschroute ist entsprechend klar definiert: „Wenn wir frühzeitig in den Zweikämpfen drin sind, die Gier auf den Ball haben und unser Spiel durchdrücken wollen, dann haben wir gute Chancen.“

Personell muss der VfL Wahrenholz jedoch erhebliche Ausfälle verkraften. Neumann spricht von einer angespannten Lage: „Jordan Strelow wird definitiv ausfallen, Timo Gipser ist nicht da, Till Friedemann wird ausfallen und Jan Evers sowie Julian Koch sind urlaubsbedingt nicht da.“ Besonders schwer wiegt zudem die Verletzung von Moritz Wegmeyer: „Er hat sich das Kreuzband angerissen, der wird erstmal eine Weile ausfallen.“

Auch auf Isenbütteler Seite sieht der Trainer Herausforderungen: „Isenbüttel ist eine Top-Mannschaft, auch wenn sie in den letzten Wochen nicht so gut performt haben.“ Gleichzeitig warnt er vor der aktuellen Leistungsfähigkeit des Gegners: „Letzten Sonntag ein 5:1 in Reislingen, das ist schon auch eine Hausnummer. Ich vergleiche das gerne mit einem angeschlagenen Boxer, da weißt du nie, was du bekommst.“ Entsprechend klar ist seine Schlussfolgerung: „Da kann es auch ganz schnell mal böse ausgehen, deshalb müssen wir ab Minute eins gewappnet sein.“

Auch die sportlichen Ziele sind klar definiert. Der VfL Wahrenholz will sich weiter in Richtung obere Tabellenregion schieben: „Unser Ziel ist es, irgendwie noch in die Top fünf reinzurutschen.“ Dafür soll in Isenbüttel „Boden gut gemacht“ werden.

Der MTV Isenbüttel wiederum geht als Tabellenfünfter mit stabiler Ausgangslage in die Partie und kann mit einem Heimsieg den Abstand nach hinten absichern und zugleich den Druck auf die oberen Plätze erhöhen. Die offensive Stärke (Isenbüttel stellt die drittbeste Offensive der Liga) trifft dabei auf eine der stabilsten Defensiven der Liga auf Seiten Wahrenholz.