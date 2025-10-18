„Wir sind zum Siegen verdammt, das ist uns Trainern bewusst, und man merkt auch, dass es die Jungs verstanden haben“, sagt VfB-Coach Cedric Wienhold. Nach wechselhaften Leistungen in den letzten Wochen hofft der Trainer auf eine stabile und konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft. „Gegen Lupo haben wir über 65 Minuten richtig stark gespielt und führen verdient 2:1, am Ende verlieren wir 2:7. Was da passiert ist, war für uns alle unerklärbar.“

Die Trainingswoche sei intensiv und positiv verlaufen, betont Wienhold: „Die Stimmung ist gut, und wir wissen, was wir können. Wir müssen das nur endlich über 90 Minuten auf den Platz bringen.“ Gegen Brome erwartet der Trainer eine robuste und kampfstarke Mannschaft. „Brome ist körperlich stark und bei Standards gefährlich. Wir müssen das spielerisch lösen, den Ball schnell laufen lassen und möglichst wenige Standards zulassen.“

Trotz der schwierigen Tabellensituation bleibt Wienhold optimistisch: „Wir glauben an uns und wissen, dass wir eine gute Truppe haben, die eigentlich nicht da unten hingehört. Wenn wir jetzt punkten, können wir uns unten ein Stück absetzen, das ist unser klares Ziel.“

Mit einem Erfolg gegen den FC Brome will der VfB Fallersleben II den Grundstein für eine erfolgreiche Serie legen und mit neuem Selbstvertrauen in die folgenden Partien gehen.