"Wir sind zum Schluss spürbar auf dem Zahnfleisch gegangen"

Symbolbild – Foto: Jan Sigel

Der SV 1946 Bavenstedt und der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide haben sich am 19. Spieltag der Landesliga Hannover mit einem 1:1 getrennt. Während die Gastgeber nahezu in Bestbesetzung antreten konnten, musste der TSV personell improvisieren.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt 1 1 Abpfiff Die Gäste erwischten den besseren Start und ging bereits in der dritten Minute durch Marvin Paßing in Führung. Bavenstedt fand anschließend zunehmend besser in die Partie, erhöhte den Druck und belohnte sich kurz vor der Pause. In der 43. Minute traf Noah Warneboldt zum Ausgleich.

Nach dem Spiel sprach Bavenstedts Trainer Michael Jarzombek über die verpassten Möglichkeiten. „Trotz unserer Überlegenheit und einer guten ersten Halbzeit haben wir die Chance nicht genutzt, Krähenwinkel Kaltenweide an diesem Tag ein Bein zu stellen. Uns hat in der Offensive die letzte Power und Durchschlagskraft gefehlt.“ Zudem erschwerte die Spielleitung aus seiner Sicht den Rhythmus. „Das tiefe Verteidigen des Gegners und die häufigen, schnellen Pfiffe des Schiedsrichters haben außerdem dafür gesorgt, dass in der zweiten Halbzeit kein richtiger Spielfluss mehr entstanden ist.“ Trotzdem zeigte er sich mit der Ausgangslage zufrieden. „Wir gehen nun mit 30 Punkten in die Winterpause und das ist von meinen Jungs eine starke Leistung.“