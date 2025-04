„Wir sind zufrieden, dass die Kurve nach oben zeigt“

In der Kreisliga A, Staffel West, spielt der TuS Efringen-Kirchen eine starke Rückrunde, ist seit der Winterpause ungeschlagen. Trainer Bernd Krebs erklärt im fupa-Kreisligatipp, wieso es derzeit so gut läuft, und tippt die Ergebnisse des 23. Spieltags.

Bernd Krebs: Im Prinzip war es einfach: Der Verein wollte mit dem Trainerteam weitermachen, und von unserer Seite aus war es eine sehr angenehme Arbeit mit der Mannschaft. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir im nächsten Jahr in diese Richtung weitergehen werden.

fupa: Herr Krebs, Sie haben kürzlich für die kommende Saison beim TuS Efringen-Kirchen verlängert. Was gab den Ausschlag für Ihre Entscheidung?

Krebs: Ein Grund war die Vorbereitung. Da haben wir ein Augenmerk auf das Defensivverhalten gelegt, und zwar der gesamten Mannschaft. Das Bemühen war schon in der Hinrunde da, aber da sind wir zu oft einen Schritt zu wenig gegangen, hatten Probleme offensiv wie defensiv – etwa bei der Ballübergabe – und haben zu viele einfache Fehler begangen. Der Spielplan war auch ein Vorteil; wir haben noch nicht gegen die Teams gespielt, die ganz oben stehen.

fupa: Efringen-Kirchen ist seit der Winterpause ungeschlagen. Was ist der Unterschied zur Vorrunde, als es nicht so gut lief?

fupa: Die beiden Topteams Weil II und Eichsel haben ja einen gewaltigen Vorsprung von 22 beziehungsweise acht Punkten. Es dürfte, vorsichtig formuliert, schwerwerden, da nochmal hineinzugrätschen. Welche Ziele setzt sich Efringen-Kirchen für die restliche Saison?

Krebs: Für mich persönlich ist das Ziel, so schnell wie möglich noch zwei Siege zu landen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass man mit 36 Punkten sicher in der Liga bleibt. Wenn wir die erreicht haben, werden wir uns schon auf die kommende Runde vorbereiten, andere Taktiken und Spielweisen ausprobieren und dem einen oder anderen mehr Spielpraxis geben. Wir werden sicher Gründe finden, um die Saison vernünftig zu Ende zu führen.

fupa: Überwiegt beim Rückblick auf die bisherige Saison die Freude, dass die Mannschaft sich nach dem Bezirksliga-Abstieg wieder gefunden hat, oder ärgert man sich, weil vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre?

Krebs: Es ist eine Mischung: In der Hinrunde hatten wir uns mehr erhofft, die gute Rückrunde haben wir hingegen nicht erwartet. Die vielen knappen Spiele haben Nerven gekostet, aber wir sind zufrieden, dass die Kurve nach oben geht.

fupa: Am Sonntag geht es gegen den SV Schopfheim. Laut Rückrundentabelle ist die Begegnung ein absolutes Spitzenduell. Mit was für einem Gegner rechnen Sie, was für ein Spiel erwarten Sie?

Krebs: Dass hier der Erste und der Zweite der Rückrundentabelle gegeneinander spielen, habe ich erst vor Kurzem gesehen. Ich erwarte einen Gegner, der versucht, Fußball zu spielen, und hoffe auf eine spielerisch hochklassige Begegnung. Beide Mannschaften wollen attraktiven Fußball spielen.

fupa: Können Sie personell aus dem Vollen schöpfen?

Krebs: Es wird typisch sein für ein Kreisligaspiel: Der eine ist da, der andere ist nicht da. Aber in der Rückrunde haben wir uns einen Vorteil erarbeitet: Ganz egal, wer spielt, jeder erfüllt seine Aufgabe.

Bernd Krebs’ Spieltag-Tipps:

FC Hausen – FC Steinen-Höllstein

Samstag, 15 Uhr

Ein Spiel direkter Tabellennachbarn. Die beiden haben schon eine ähnliche Vorrunde gespielt, nun läuft es wieder für beide ähnlich. Das klingt nach einem Unentschieden. 2:2.

FC Wallbach – SV Weil II

Samstag, 16 Uhr

Der FC Wallbach ist zwar unangenehm zu bespielen, aber ich gehe davon aus, dass sich Weil durchsetzt. 1:2.

TuS Lörrach-Stetten II – SV Todtmoos

Samstag, 17 Uhr

Todtmoos hat derzeit einen starken Lauf und hat beide Topteams, Weil II und Eichsel, geschlagen. Eigentlich müsste Todtmoos den aktuellen Negativlauf von Stetten nutzen. Es kann gefährlich werden, aber ich tippe auf ein 2:3.

TuS Maulburg – SV Karsau

Samstag, 17.30 Uhr

Maulburg ist offensiv so stark, da gehe ich von einem 3:1-Sieg aus.

FC Kandern – FV Tumringen

Sonntag, 15 Uhr

Das Spiel sehe ich ähnlich wie die Partie Stetten – Todtmoos. Kandern hat in der Rückrunde klare Ergebnisse eingefahren, Tumringen dagegen hat überhaupt keinen Lauf. Das dürfte 3:1 ausgehen.

TuS Efringen-Kirchen – SV Schopfheim

Sonntag, 15 Uhr

Es geht gegen einen starken Gegner, aber wir spielen auf Sieg.

FSV Rheinfelden II – SV Eichsel

Sonntag, 16 Uhr (NaturEnergie Arena Rheinfelden)

Rheinfelden ist – wie immer – als zweite Mannschaft schwierig einzuschätzen. Der Zug nach oben ist aber wohl abgefahren, deshalb wird es auch kaum Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader geben. Eichsel muss gewinnen und will den zweiten Platz absichern. 0:3.

FV Lörrach-Brombach II – SpVgg. Bamlach-Rheinweiler

Sonntag, 19 Uhr (Grütt)

Die Sperre gegen Ivan Stojanovic wird Bamlach-Rheinweiler wehtun – sein Fehlen werden sie extrem zu spüren bekommen. Bamlach-Rheinweiler wäre sonst klarer Favorit, aber so tippe ich auf Lörrach und auf ein 2:0.