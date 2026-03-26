"Wir sind wieder Verfolger“ – Mühlbauer glaubt weiter an den Aufstieg Die SpVgg Sterkrade 06/07 steht mit 52 Punkten auf dem vierten Platz der Bezirksliga, Gruppe 6 - drei Zähler trennen die SpVgg vom Relegationsplatz, während es vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze sind. von Tristan Benten · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Mühlbauer glaubt weiterhin an den Aufstieg – Foto: Bastian Beckers

Drei Zähler beträgt der Rückstand der SpVgg Sterkrade 06/07 nach 24 Spieltagen auf den Relegationsplatz - vier Punkte stehen zwischen dem Viertplatzierten und der Tabellenführung. Nach dem 22. Spieltag sah es hingegen deutlich besser aus für die Mannschaft von Cheftrainer Lars Mühlbauer, denn sein Team grüßte nach 22 absolvierten Partien von der Tabellenspitze. Durch zwei aufeinanderfolgende Pleiten rutschte seine Truppe jedoch in der Tabelle nach unten. Der Übungsleiter sprach über die restliche Spielzeit.

"Zusammenhalt und Teamgeist" Aktuell kämpfen gleich sechs Teams um den Aufstieg in die Landesliga. Zwischen dem Sechstplatzierten und der Tabellenspitze stehen nur sieben Punkte. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben erklärte Mühlbauer: "Wir sind wieder Verfolger, dass liegt uns besser - konzentriert weiterarbeiten und vollen Fokus nur auf uns selbst." Nach 22 absolvierten Spielen stand seine Mannschaft an der Tabellenspitze, verlor diese jedoch aufgrund von Pleiten gegen Fortuna Bottrop (0:2) und SuS Haarzopf (1:3). Allerdings hat die SpVgg noch drei direkte Duelle gegen Konkurrenten um den Aufstieg. Der Übungsleiter weiß derweil, welche Aspekte sein Team stark machen: "Ganz klar: unser Zusammenhalt und Teamgeist." So sicherte sich Sterkrade auch einen Zähler gegen den aktuellen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt (2:2).

Mühlbauer glaubt weiterhin an Aufstieg Die beiden Niederlagen warfen sein Team zwar in der Tabelle zurück, dennoch ist für seine Mannschaft weiterhin alles möglich. Auch der Übungsleiter glaubt weiterhin an den Sprung in die Landesliga. "Natürlich glauben wir an den maximalen Erfolg, sprich Aufstieg. Da es dieses Jahr eng ist, wird es auf auch auf Kleinigkeiten ankommen. Ich glaube, alle Top-Mannschaften habe ein sehr hohes Niveau. Vielleicht ist unser Vorteil, dass wir schon Jahre zusammen spielen und es zweimal knapp verpasst haben - das kann Kräfte freisetzen", sagte Mühlbauer. In den vergangenen beiden Spielzeiten landete Sterkrade auf dem zweiten Platz. In der Saison 2023/24 trennte die SpVgg nur ein Zähler vom Aufstieg. Im darauffolgenden Spieljahr scheiterte die Mannschaft von Mühlbauer in der Relegation.