"Wir sind von der Form der letzten Saison meilenweit entfernt" Verbandsliga +++ Nach der 0:8-Pleite in Dessau und vor dem Derby gegen Emseloh herrschte beim VfB Sangerhausen Redebedarf

Am Dienstagabend herrschte Redebedarf. Und zwar gewaltig. Vor der ersten Trainingseinheit nach dem 0:8-Debakel am Sonnabend im Verbandsliga-Punktspiel bei Dessau 05 nahm Trainer Olaf Glage die Fußballer des VfB Sangerhausen nahe der Mittellinie zusammen. Seine Ansprache war dabei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wer Glage kennt, weiß aber, dass sie klar und deutlich ausgefallen ist.

„Dreimal A steht auf dem Programm. Also die Niederlage akzeptieren, sie analysieren und sie auswerten“, sagt der VfB-Trainer. Und weiter: „Da gibt es nichts schönzureden. Wir haben uns in Dessau ergeben, überhaupt nicht dagegen gehalten, keinen Biss gezeigt.“ Dann geht er ins Detail: „Wir sind von der Form der letzten Saison meilenweit entfernt. Auch die Leistungsträger wie Patrick Olbricht oder Kevin Schäffner. Es fehlt unserem Spiel an Ruhe und Struktur. Das muss sich schnell ändern.“ Schließlich bleibt nicht viel Zeit, die beispiellose Schlappe aufzuarbeiten. Schon am Freitagabend steht das nächste Spiel auf dem Programm. Und was für eins! Der VfB Sangerhausen trifft unter Flutlicht im Sportpark Friesenstadion im Kreisderby der Verbandsliga auf Neuling Emseloh.

Vor der Partie könnten die Ausgangslagen kaum unterschiedlicher sein. Seit sechs Spielen hechelt der VfB Sangerhausen vergeblich einem Sieg hinterher, holte nur zwei von 18 möglichen Punkten. Das Selbstbewusstsein ist im Keller. Die Emseloher dagegen sind seit drei Spieltagen ungeschlagen, haben sich Schritt für Schritt an die Nicht-Abstiegsplätze herangepirscht und hoffen nun, am Freitagabend an den Sangerhäusern vorbeizuziehen. Auch wenn die Elf spielerisch zuletzt nicht glänzte, sorgen die Punktgewinne doch für eine breite Brust. Mit der gehen die Gäste nun auch in das Kreisderby, das sicherlich viele Zuschauer anlocken wird.

Derby-Verlierer steht auf einem Abstiegsplatz

Eins steht vor dem Spiel ohnehin fest: Der Verlierer des Kreisderbys findet sich auf einem Abstiegsplatz wieder. Genau das will Glage unbedingt verhindern. Wie das gelingen soll? „Das ist eine Mentalitätsfrage. Viele machen sich ins Hemd, wenn viele Zuschauer da sind. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen die Zweikämpfe besser annehmen, dagegenhalten“, so der Trainer.

Er erwartet einen Kampf auf Biegen und Brechen. Bis an die Grenzen und vielleicht darüber hinaus. „Ich glaube nicht, dass am Ende noch 22 Spieler auf dem Platz stehen.“ Wer für den VfB Sangerhausen schließlich auf dem Platz steht, ist noch offen. „Das entscheide ich am Freitag. Die Spieler haben noch Zeit, sich anzubieten. Wer sich am Freitag nicht bereit fühlt für dieses Derby, der soll es sagen. Wir brauchen dann auf jeden Fall Typen.“