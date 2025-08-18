"Wir sind vom Gejagten zum Jäger geworden"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Andreas Koch, sportlicher Leiter des Aufsteigers BSG Stahl Brandenburg, zur Situation vor dem Start in die Brandenburgliga. Er spricht über die kurze, aber intensive Vorbereitung, die gelungenen Testspiele, die neuen Gesichter im Kader und die Zielsetzung. Zudem erklärt er, welche Stärken er in der Mannschaft sieht, welche Rolle die Fans spielen und warum Adrian Jaskola weiterhin als Kapitän vorangeht. Vor dem Auftaktspiel bei Germania Schöneiche beschreibt Koch die Mischung aus Anspannung und Vorfreude und macht deutlich, dass Stahl Brandenburg nach sieben Jahren wieder in der höchsten Liga des Landes angekommen ist und diese Chance unbedingt nutzen will.

Eine kurze, aber intensive Vorbereitung Andreas Koch blickt auf Wochen zurück, die von hoher Belastung und wichtigen Erkenntnissen geprägt waren. „Wir hatten eine insgesamt relativ kurze, aber kompakte Vorbereitung“, erklärt er. Schon nach drei Wochen Training stand mit der Vorrunde im Landespokal beim Teltower FV das erste Pflichtspiel an. Für das Trainerteam war es dabei eine Herausforderung, alle Spieler auf ein gleiches körperliches Niveau zu bringen. „Wie bei jedem Amateurverein fehlen aus Urlaubsgründen immer wieder Spieler, da wird es noch eine Zeit brauchen, um die Mannschaft auf Kurs zu bringen.“

Treffer auf dem Transfermarkt Die Verantwortlichen bei Stahl Brandenburg haben auf dem Transfermarkt gezielt gearbeitet – und nach den Eindrücken der Vorbereitung die richtigen Entscheidungen getroffen. „Wir konnten uns in den letzten Wochen davon überzeugen, dass wir wirkliche Treffer gelandet haben“, sagt Koch.

Positiv sei, dass die abwesenden Akteure ihre Läufe nachwiesen und so im Rhythmus blieben. Koch betont außerdem die Fortschritte im spielerischen Bereich: „Langsam greifen die Mechanismen.“ Besonders die Partien gegen starke Gegner unterstrichen den Fortschritt. Beim 3:3 gegen Lok Stendal und beim 4:2 gegen Viktoria Berlin hielt das Team gegen Oberligisten nicht nur mit, sondern setzte auch eigene Akzente. Hinzu kamen zwei souveräne Siege im Landespokal, die Selbstvertrauen verliehen.

Besonders im Offensivbereich sei mit Ibraima Cante, der von Buckow/Waldsieversdorf kam, und Lamin Jatta von Victoria Templin ein spürbarer Schub entstanden. „Wir haben in der Offensive enorm an Geschwindigkeit und Überzeugung im Abschluss gewonnen.“ Auch defensiv hat der Aufsteiger Qualität hinzugewonnen. Joel Tegfouet aus Trebbin und Amar Roustm von Novi Pazar Berlin überzeugten durch ihre Zweikampfhärte und Integration ins Mannschaftsgefüge.

Mit Jean Pierre Dellerue stieß zudem ein erfahrener Spieler hinzu, der vom FSV Bernau wechselte. „Er hat zwar noch etwas Trainingsrückstand, aber mit rund 200 Spielen in der Berlin- bzw. Brandenburgliga ist er sehr erfahren. Ich bin überzeugt, dass er diesen Rückstand schnell aufholt und uns mit Übersicht und Abgeklärtheit weiterhilft.“

Aus dem eigenen Nachwuchs ist mit Martin Titze noch ein sehr talentierter Torwart dazugekommen. "Er hat in den ersten beiden Pokalrunden spielen dürfen und hat seine Sache wirklich ordentlich gemacht." Malte Weise und Meo Prüfer sind auch in den Trainingskader der ersten Mannschaft integriert worden. "Auch sie stammen aus der „Stahlschmiede“ und wollen versuchen, im Kader der ersten Mannschaft Fuß zu fassen."

Kaderplanung abgeschlossen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Frage nach möglichen Zu- und Abgängen. Hier gibt Koch klare Antworten: „Wir haben einen ligatauglichen Kader und fühlen uns gut für die höchste Spielklasse des Landes gerüstet.“ Grundsätzlich sei die Kaderplanung abgeschlossen. Zwar könne im Fußball immer etwas passieren, doch die Verantwortlichen haben keinen akuten Handlungsbedarf.

Eine Mannschaft mit Charakter

Koch ist überzeugt, dass das aktuelle Team vieles vereint: „Es ist einfach eine Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit und Erfahrung, zudem wächst diese Mannschaft immer mehr als Team zusammen.“ Viele Spieler seien durch die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre gewachsen, in denen es immer wieder denkbar knapp mit dem Aufstieg wurde. „Der größte Teil ist in den letzten drei Jahren sprichwörtlich durchs Stahlbad gegangen. Das schweißt zusammen und gibt Motivation, das Erreichte zu verteidigen.“

Besonders hebt er die Dynamik hervor: „Wir haben viel Geschwindigkeit und Energie in unseren Reihen. Es wird zu sehen sein, dass es für jeden Gegner eine Herausforderung sein wird, uns zu schlagen.“ Koch macht aber auch klar, dass Rückschläge dazugehören werden. Entscheidend sei, dass die Spieler immer alles geben. „Wenn die Jungs bei einer Niederlage ihr Herz auf dem Platz lassen, werden auch unsere zahlreichen Fans diese Mannschaft trotzdem bedingungslos unterstützen.“

Ziele des Aufsteigers

Auf die Frage nach den Zielen gibt Koch eine differenzierte Antwort. „Wir wollen als Aufsteiger erstmal in dieser Liga ankommen.“ Es sei klar, dass die Brandenburgliga andere Anforderungen stelle und man sich anpassen müsse. „Wir sind vom Gejagten zum Jäger geworden“, beschreibt Koch die neue Rolle. Je schneller der Lernprozess gelinge, desto größer sei die Chance, sich frühzeitig im gesicherten Mittelfeld zu platzieren. Gleichzeitig zeigt er sich ambitioniert: „Als Sportler muss man auch mutige Ziele anvisieren, ich traue uns eine Platzierung unter den ersten Acht zu.“

Eine Liga voller Fragezeichen

Auch beim Blick auf die Konkurrenz hält sich Koch mit klaren Prognosen zurück. „Seit unserem letzten Jahr in der Brandenburgliga sind immerhin sieben Jahre vergangen, da hat sich vieles geändert.“ Favoriten sieht er bei Frankfurt und Oranienburg, die seiner Einschätzung nach oben mitspielen werden.

Verstärkungen gab es auch bei Neuruppin und Altlüdersdorf. Wie die Oberligaabsteiger Ahrensfelde und Ludwigsfelde auftreten, bleibe abzuwarten: „Dort wurde der Kader ordentlich durchgemischt.“ Und nicht zuletzt könne auch in dieser Saison eine Überraschungsmannschaft auftauchen.

Kapitän mit Vorbildfunktion

In der Frage nach der Führungsrolle im Team setzt Stahl Brandenburg auf Kontinuität. „Adrian Jaskola wird auch in der kommenden Saison unser Team anführen.“ Der Spieler kam vor fünf Jahren als junger, oberligaerfahrener Akteur nach Brandenburg und habe seitdem eine enorme Entwicklung genommen. „Er ist nicht nur das Sprachrohr auf dem Platz, sondern hält auch in der Kabine den Laden zusammen.“ Besonders seine ehrliche und loyale Art hebt Koch hervor. An seiner Seite bleibt Erik Sauer erster Stellvertreter. Trotz seines jungen Alters hat sich Sauer durch Einsatz und Engagement im Verein einen großen Stellenwert erarbeitet.

Der Blick auf das Auftaktspiel

Am Samstag um 14 Uhr wird es ernst. Dann tritt die BSG Stahl Brandenburg beim SV Germania Schöneiche an. Die Vorfreude im Verein ist spürbar, wie Koch betont: „Es ist eine Mischung aus Anspannung und großer Vorfreude auf diese neue Liga.“ Nach sieben Jahren ist der Traditionsverein zurück in der Brandenburgliga. „Das wollen wir als Verein mit aller Macht verteidigen.“

Für den sportlichen Leiter ist klar: „Es wird für Schöneiche als gestandenen Brandenburgligisten nicht leicht, uns zu schlagen.“ Wenn die Mannschaft ihre Nervosität ablegt, sei sogar eine Überraschung möglich. „Wir werden in jede Partie mit der nötigen Demut, aber ohne Angst gehen.“