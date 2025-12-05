"Wir sind voller Zuversicht" – MTV reist nach Lüneburg

Am Samstag (14 Uhr) steht für den MTV Wolfenbüttel ein wegweisender Auftritt beim Lüneburger SK Hansa an. Nach mehreren unglücklichen und teils spät entschiedenen Niederlagen will der Aufsteiger endlich wieder Zählbares einfahren. Trainer Deniz Dogan zeigt sich trotz der Situation kämpferisch und optimistisch.

„Wir freuen uns, dass wir wieder die Gelegenheit haben, unsere Serie zu brechen, und sind voller Zuversicht“, sagt Dogan. „Wir waren jetzt kurz davor und probieren es wieder.“

Der LSK trägt seine Heimspiele auf einem Naturrasen aus, der zu dieser Jahreszeit erfahrungsgemäß schwer bespielbar ist. Dogan stellt sein Team entsprechend ein: „Ich erwarte ein zweikampfbetontes Spiel auf einem Rasen, der, glaube ich, schon schwer zu bespielen ist. Wir müssen sehr scharf sein im Spiel, aber gleichzeitig einen ruhigen Kopf bewahren und klar spielen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Der MTV liegt mit vierzehn Punkten auf Rang dreizehn, Lüneburg mit zwanzig Punkten im Mittelfeld. Doch beide Teams haben in den vergangenen Wochen wechselhafte Leistungen gezeigt. Während der LSK zuletzt 0:2 bei Eintracht Braunschweig II verlor, unterlag der MTV zuhause 1:2 gegen Spelle-Venhaus – erneut spät.

Die Tabelle zeigt die Brisanz der kommenden Wochen klar auf:

Tabelle (Auszug vor dem 18. Spieltag):

10. Lüneburger SK Hansa – 20 Punkte

13. MTV Wolfenbüttel – 14 Punkte

Wolfenbüttel möchte nicht nur die Serie stoppen, sondern endlich wieder eine Leistung mit Punkten belohnen – und Dogans Worte zeigen, dass der Glaube an den eigenen Weg ungebrochen ist. Es geht darum, klar zu bleiben, leidenschaftlich aufzutreten und den Plan durchzubringen. Der MTV steht bereit für ein intensives Auswärtsspiel – und hofft, dass die lange überfällige Wende diesmal gelingt.