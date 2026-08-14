"Wir sind voller Vertrauen" - Eintracht Nordhorn empfängt Oldenburg

Für seine Mannschaft ist die Zielsetzung dennoch eindeutig. „Wir müssen alles zusammenbringen, um morgen die drei Punkte bei uns zu Hause zu halten“, erklärt der Nordhorner Trainer. Dabei vertraut er auf den bisherigen Auftritt seines Teams: „Wir sind natürlich voller Vertrauen und das gleiche Gefühl wird auch Oldenburg haben, denke ich.“ Während die Eintracht mit zwei 3:0-Siegen in die Saison startete, holte Oldenburg vier Punkte und ist ebenfalls ungeschlagen.

Von Beginn an möchte die Eintracht aktiv auftreten und den Gegner unter Druck setzen. „Wir werden von Minute eins versuchen, Druck auf Oldenburg zu machen“, kündigt Faber an. Gleichzeitig soll seine Mannschaft spielerisch überzeugen: „Mit gutem Fußball und mit allem, was wir haben, wollen wir ein gutes Spiel abliefern für unsere Supporter und natürlich am Ende auch für uns selbst.“ In der Vorsaison klappte dies gegen Oldenburg nicht so gut. Ein Duell endete torlos. Das andere direkte Duell gewann Oldenburg mit 4:3.

Mit einem weiteren Erfolg könnte Nordhorn seinen gelungenen Saisonstart fortsetzen. „Hoffentlich können wir nochmals die drei Punkte zu Hause halten, sodass wir nach drei Spielen neun Punkte haben und einen richtig guten Start feiern können“, so Faber.