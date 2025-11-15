„Wir sind voller Energie“ – Hainberg empfängt Landolfshausen/Seulingen

Hainberg vs. Landolfshausen/Seulingen: Das Gipfeltreffen der Bezirksliga

Mit 33 Punkten steht der SC Hainberg nur einen Zähler hinter Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen. Erster gegen Zweiter – enger kann ein Spitzenspiel nicht konstruiert sein. Die Rollenverteilung? Kaum auszumachen, zu konstant marschieren beide Mannschaften durch die Hinrunde der Bezirksliga Braunschweig 4.

Hainberg-Trainer Timm Wünsch beschreibt die Atmosphäre im eigenen Lager mit spürbarer Vorfreude:

„Uns erwartet ein tolles Topspiel vor heimischer Kulisse! Für solche Spiele spielt man Fußball.“ Seine Mannschaft sei „hochmotiviert, mit unseren Stärken und unserer Idee, Fußball zu spielen, die Menschen zu begeistern“.

Wünsch weiß aber auch um die Herausforderung, die auf sein Team zukommt: „Wir erwarten einen top eingestellten und hochmotivierten Gegner, der uns alles abverlangen wird.“

Landolfshausen/Seulingen reist mit breiter Brust an

Nach dem 4:1-Sieg in Werratal und der Übernahme der Tabellenführung zeigt sich TSV-Trainer Endrik Heberling begeistert vom Zustand seiner Mannschaft:

„Wir haben festgestellt, dass die Jungs total konzentriert und fokussiert sind. Jeder haut nochmal zehn Prozent mehr rein.“

Der Trainingsbetrieb der vergangenen Tage sei auf höchstem Niveau gewesen:

„Jede einzelne Spielform ist super umkämpft. Der Siegeswille ist bei allen auf maximalem Level.“

Dass seine Mannschaft gerade das Momentum auf ihrer Seite hat, verhehlt Heberling nicht. Besonders beeindruckt habe ihn die Art und Weise des jüngsten Dreiers:

„Wir haben in der zweiten Halbzeit totalen Teamspirit gezeigt, totale Mentalität und das Spiel verdient gedreht.“

Rennen um Platz 1 – und ein Duell auf Augenhöhe

Beide Teams haben nun 13 Saisonspiele absolviert, beide sind körperlich in starker Verfassung. Für Landolfshausen/Seulingen gehe es darum, die Spitze zu verteidigen:

„Jetzt wollen wir alles dafür tun, dass wir auch am Sonntagabend weiterhin Tabellenführer sind“, sagt Heberling.

Er erwartet „ein sehr schweres Spiel“, lobt die strukturelle und konditionelle Stärke des Gegners:

„Hainberg hat eine junge, fitte Truppe mit viel Geschwindigkeit. Wir wissen, dass wir unser Level zu 100 Prozent auf den Platz bringen müssen.“

Auch Wünsch ordnet den TSV entsprechend stark ein:

„Landolfshausen/Seulingen hat eine hohe individuelle Qualität.“

Gleichzeitig setzt er auf die eigenen Stärken: „Wir wollen mit unserer Idee Fußball spielen und die Menschen begeistern.“

Ein Spiel, das alles bieten kann

Beide Mannschaften verfügen über die stärksten Offensiv- bzw. Defensivreihen der Liga, Ladnolfshausen mit der stärksten Offensive und zweitstärksten Defensive der Liga und Hainberg mit der zweitstärksten Offensive und stärksten Defensive der Liga. Der Respekt ist groß – die Zuversicht mindestens ebenso.

Heberling fasst die Stimmung im Lager des Spitzenreiters eindrucksvoll zusammen:

„Wir sind voller Energie, voller Siegeswillen – und genau das werden wir auf den Platz bringen.“

Am Sonntag entscheidet sich, wer mit der besseren Ausgangsposition in die letzten Wochen des Fußballjahres geht.