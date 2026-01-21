Wir sind voll im Soll und sind in Reichweite zur Tabellenspitze. Wir haben letztes Jahr am eigenen Leib erfahren müssen, dass die Saison bis zum 30. Spieltag gespielt wird und erst am Ende abgerechnet wird.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir wollen bis zum Schluss vorne mitmischen und in der entscheidenden Phase an unser Leistungsoptimum herankommen. Dann werden wir sehen, welcher Tabellenplatz dabei herauskommt.

Und dieses Endergebnis spiegelt dann auch die verdiente Tabellensituation wider. Diese Saison interessiert es kaum jemanden mehr, dass wir letztes Jahr 26 Spieltage auf Platz 1 waren. Am Ende steht der Beste oben.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Trainer- und Betreuerteam bleibt glücklicherweise bestehen. Ich bin sehr froh über diese Konstellation.

Mateo Markovic wird uns verlassen. Er will sich in Ersingen neu beweisen und hofft auf mehr Spielzeit. Ansonsten gibt es zum Thema Zu- und/oder Abgänge aktuell nichts zu vermelden.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Es ist kein einzelner Verein, sondern mehr die Tatsache, dass es momentan fünf Mannschaften gibt, die sich in der Hinrunde alle konstant vorne halten. Ich denke, es wird bis zum Schluss spannend bleiben was die ersten beiden Tabellenplätze betrifft.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Rückrundenstart darf gerne besser werden, als es im Sommer der Fall gewesen war. Stand jetzt haben wir schon nach dem jeweils ersten Spiel drei Punkte mehr auf dem Konto.

Es wäre wünschenswert, wenn wir in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Obwohl die Hinrunde schon wirklich gut war. Aber man will sich im Sport immer verbessern. Dann werden wir sehen, welchen Platz wir am Ende erspielen und letztendlich auch verdienen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Spanien und Frankreich würde ich immer wieder nennen. Die Einzelspieler sind herausragend gut und sie haben eine super Mischung zwischen Talent und Erfahrung.

Deutschland hat in den letzten Spielen sehr gut bis teilweise sehr schlecht gespielt. Wenn alle Spieler fit sind und die Schlüsselspieler bis zum Sommer in ihren Vereinen performen, ist sehr viel möglich. Wenn sich die Mannschaft im Turnierverlauf findet und sich eine Gemeinschaft und Einheit entwickelt, zählt Deutschland immer zum Favoritenkreis. Des Weiteren halte ich unseren Bundestrainer für einen sehr guten Trainer und Fachmann. Ich bin sehr gespannt.