"Wir sind voll auf Kurs"

Wir können sehr zufrieden sein mit unserer bisherigen Leistung und dem daraus resultierenden Tabellenplatz. Natürlich weinen wir den liegen gelassenen Punkten ein bisschen hinterher, aber ich denke, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben vor der Runde den Aufstieg als Ziel ausgegeben, da wir nach den vergangenen zwei Spielzeiten wirklich aus dem Vollen schöpfen und das ganze Potenzial abrufen können und bisher sind wir voll auf Kurs.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Zur Rückrunde werden wir von Leon Schroff verstärkt. Er kennt bereits den Verein und auch teilweise die Mannschaft. Außerdem werden uns einige Kräfte wieder voll zur Verfügung stehen auf welche wir in der Hinrunde gar nicht oder nur kaum zurückgreifen konnten.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Der TSV Langenbrücken II überrascht mich sehr wie gut sie ihre drei wichtigsten Abgänge kompensieren. Auf der anderen Seite wird in Langenbrücken die letzten Jahre wirklich viel richtig gemacht, offensichtlich auch bei der Trainerwahl in der Zweiten.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Weniger Gegentore bekommen und mit Vollgas weitermachen um den Aufstieg zu fixieren.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich bin mir sicher das Potenzial ist da! Wenn sie mit dem Kopf und dem Herz dabei sind, dann werden sie das auch abrufen und der Titel ist möglich.

Einen Topfavoriten habe ich nicht, dafür sind zu viele große Fußballnationen wieder am Start, welche auch alle mit einer an Stars gespickten Truppe erscheinen werden.

Ich freue mich auf die kleinen Nationen wie sie mit Leidenschaft und Kampfgeist versuchen ihre Landsleute stolz zu machen.