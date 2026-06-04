Für die Emsbürener ist die Ausgangslage komfortabel: Als Neuling in der Liga steht die Mannschaft bereits sicher im einstelligen Tabellenbereich und hat das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig erreicht. Der Schritt in die Bezirksliga ist damit sportlich voll gelungen.

Neben dem sportlichen Ergebnis hebt der Coach vor allem die Entwicklung innerhalb der Mannschaft hervor. Für ihn steht nicht nur die Tabelle im Vordergrund, sondern die Weiterentwicklung einzelner Spieler und damit des gesamten Teams: „Noch wichtiger ist die weitere Entwicklung einzelner Spieler und damit auch der gesamten Mannschaft.“

Trainer Simon Thiering blickt entsprechend zufrieden auf die abgelaufene Saison zurück – mit einer Mischung aus Stolz und einer Prise Humor: „Wir sind unfassbar stolz auf die Saison! Als Aufsteiger am Ende ein einstelliger Tabellenplatz. Das Saisonziel Klassenerhalt sehr frühzeitig erreicht, sogar bevor die Bayern Meister waren !“

Dabei musste Concordia im Verlauf der Saison immer wieder Rückschläge durch personelle Veränderungen verkraften. Dennoch gelang es dem Team, diese Abgänge zu kompensieren und stabil zu bleiben. Schon im vergangenen Sommer mussten die Emsbürener einen schmerzhaften Einschnitt hinnehmen, als der langjährige Kapitän und Führungsspieler Philipp Johanning den Verein verließ.

Auch in diesem Sommer stehen erneut personelle Einschnitte bevor. Mit Kapitän Nico Timmer und Abwehrspieler Tobi Niehof verlassen zwei weitere prägende Figuren den Verein. Beide waren über Jahre hinweg feste Bestandteile der ersten Mannschaft und gelten als sportlich wie menschlich große Verluste für das Team.

„Jetzt müssen wir wieder unseren Kapitän Nico Timmer und dazu Abwehrmaschine Tobi Niehof verabschieden. Sportlich wie menschlich beides erneut große Verluste. Beide waren lange fester Bestandteil der Ersten, jeweils mit großer Identifikation und Erfahrung.“

Trotz dieser personellen Veränderungen blickt der Verein dankbar auf die Unterstützung der gesamten Saison zurück. Besonders die Fans spielten dabei eine wichtige Rolle – auch bei Auswärtsspielen.

„Wir konnten uns auf eine tolle Unterstützung unserer Fans verlassen, vor allem auch auswärts! Das gibt den Jungs und uns Trainern wirklich viel.“

Zum sportlichen Abschluss soll nun noch einmal ein positives Ergebnis her. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg möchte Emsbüren die Saison mit einem Erfolg beenden – auch als Dank an die eigenen Anhänger.

„Auch für die Fans wollen wir natürlich einen sportlichen Erfolg zum Abschluss erarbeiten. Nach zuletzt 3 Spielen ohne Sieg, wäre ein solcher ein super Abschluss für eine super Saison!“

Für den SV Sparta Werlte geht es am letzten Spieltag ebenfalls darum, die Saison mit einem ordentlichen Auftritt zu beenden. Die Gäste stehen im unteren Tabellenbereich und wollen sich trotz schwieriger Saison noch einmal ordentlich präsentieren.

So trifft am Freitagabend ein emotionaler Aufsteiger auf eine kämpfende Gästeelf – und beide Seiten haben den klaren Wunsch, die letzte Partie der Saison mit einem positiven Gefühl zu verlassen.