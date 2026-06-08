„Wir sind unabsteigbar“: Gautinger SC hält zum achten Mal in Folge die Klasse

Julian Feser durfte doch noch jubeln: Der Kapitän des Gautinger SC ließ, wie seine Mitspieler, nach dem Schlusspfiff in Olching der Freude über den Klassenerhalt freien Lauf. – Foto: Hans Kürzl

Der Gautinger SC bleibt in der Kreisklasse. Mit einem Sieg gegen den SC Olching II drehten die Fußballer am Sonntag die Niederlage aus dem Hinspiel.

Doch am Ende waren es die Gäste, die am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz an der Amper sangen und jubelten. Sie bogen durch ein 2:0 die 0:1-Hinspielniederlage um. Der Klassenerhalt war doch noch gesichert. „Die Jungs haben sich für eine starke Rückrunde belohnt“, freute sich GSC-Trainer Benedikt Junker, der erst im Winter zum Kreisklassisten an die Würm zurückgekehrt war.

Olching – Für den SC Olching schien alles angerichtet. Auf dem benachbarten Volksfest wollten die Fußballer den Doppelaufstieg begießen. Nach der ersten Mannschaft, die bereits vor einigen Wochen den Sprung zurück in die Landesliga geschafft hatte, sollte die Reserve des heimischen Sportclubs mit einem Relegations-Erfolg über den Gautinger SC nachziehen und den Sprung in die Kreisklasse schaffen.

Gautinger SC dreht Niederlage aus dem Hinspiel und hält die Klasse

Sein Team begann die Relegationspartie sehr entschlossen und belohnte sich früh. Philipp Gaul wurde nach einer guten Kombination im Strafraum klar von Tobias Kratschmann gefoult. Kubilay Uysal bewies Nervenstärke vom Elfmeterpunkt, verlud Olchings Torwart Daniel Dechent und sorgte für die schnelle Führung der Gautinger (15.). Es war der erste Elfmeter für den 21-Jährigen im Trikot der Gautinger gewesen.

Der Rückstand aus dem Hinspiel, das am vergangenen Donnerstag stattgefunden hatte, war damit ausgeglichen. In der Folge wurde der aufstiegswillige Tabellenzweite der A-Klasse 2 zwar aktiver. Doch mehr als einen gefährlichen Kopfball von Valentin Rusch nach einer Ecke ließen die Fußballer aus dem Würmtal nicht zu. Der Ball segelte knapp am rechten Pfosten vorbei. „Wir haben Olching stärker erwartet“, kommentierte Junker.

Nach der Pause konnten beide Mannschaften kaum Torgefahr entwickeln. Der Kreisklassist wirkte jedoch insgesamt zweikampfstärker. Als schon vieles auf eine Verlängerung hindeutete, fiel doch noch das am Ende entscheidende zweite Tor. Der eingewechselte Lasse Meyer hatte zunächst den Ball tief in der gegnerischen Hälfte verloren.

Gauting startet zum achten Mal in Serie wieder in der Kreisklasse – Feierlichkeiten auf Volksfest

Doch er setzte entschlossen nach und setzte Maximilian Gaul in Szene. Mit einem Schuss aus halbrechter Position ins lange Eck ließ Gaul den zahlreich mitgereisten und lautstarken Gästeanhang ein zweites Mal jubeln. „Für ihn freut es mich besonders. Er hat in den letzten Spielen große Chancen nicht nutzen können“, sagte Junker über Gaul. Der hatte in der Rückrunde nur einmal, beim 2:2 gegen Egenburg, getroffen.

Der Rest der Partie war ein einziger Olchinger Sturmlauf, doch mehr als einen Freistoß von der Strafraumgrenze musste Gautings Torwart Florian Frey nicht mehr parieren. „Jetzt werden wir die eine oder andere Mass auf dem Volksfest genießen“, freute sich Junker.

Die Gautinger dürfen damit auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse antreten. Zum achten Mal in Serie werden sie damit in dieser Spielklasse an den Start gehen. „Wir sind unabsteigbar“, riefen die Gautinger Fußballer, ehe die Feierlichkeiten ihren Lauf nahmen.