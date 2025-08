Trainer Kay Bornemann zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung seines VfB Trebbin durchaus zufrieden. Zwar sei es noch zu früh, um tiefgreifende sportliche Schlüsse zu ziehen, doch die Grundstimmung im Team stimmt ihn optimistisch: „Die Jungs sind da, sind motiviert und haben Bock auf die neue Saison.“ Der Hunger auf Erfolg ist in der Mannschaft spürbar – ein entscheidender Faktor für eine herausfordernde Spielzeit in einer völlig neuen Umgebung.

Neue Impulse durch starke Neuzugänge

Auch die Zugänge hinterließen in den ersten Wochen einen vielversprechenden Eindruck. „Unsere Neuzugänge fügen sich super in das Team und in den Verein ein“, lobt Bornemann. Dabei betont er, dass sowohl in der Defensive als auch in der Offensive guter Ersatz gefunden wurde: „Wir sind überzeugt, dass sie neues Leben in unser Spiel bringen werden.“ Die Transfers sind offenbar mehr als nur quantitative Verstärkung – sie tragen zur Weiterentwicklung des Spielstils und zur mannschaftlichen Dynamik bei.

Weitere Verstärkungen nicht ausgeschlossen

Obwohl der Kader bereits verstärkt wurde, ist die Kaderplanung noch nicht vollständig abgeschlossen. Einige Spieler befinden sich aktuell im Probetraining und hinterlassen dabei einen ordentlichen Eindruck. „Wir haben noch ein paar Probespieler im Training, bei denen wir schauen, ob es passt oder nicht. Aber es sind gute Jungs dabei, also kann man davon ausgehen, dass da noch etwas passiert“, so Bornemann. Die Tür für weitere Verpflichtungen ist also noch offen.

Schmerzhafte Abgänge, aber keine weiteren Abwanderungen in Sicht

Drei Spieler musste der VfB Trebbin im Sommer abgeben – ein Verlust, den der Trainer nicht kleinreden will. „Die drei Abgänge, die wir verkraften mussten, tun schon echt weh“, gibt Bornemann offen zu. Trotz des personellen Aderlasses überwiegt die sportliche Fairness: „Ich wünsche dennoch allen alles Gute.“ Positiv stimmt ihn, dass keine weiteren Abgänge bevorstehen. Die personelle Stabilität scheint somit vorerst gesichert.

Geschlossenheit als Fundament des Erfolgs

Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist für Bornemann ein zentrales Element der Spielphilosophie – und eine der größten Stärken seines Kaders. „Unsere Stärke sehe ich ganz klar in der Geschlossenheit und in der individuellen Klasse einzelner Spieler bei uns im Team.“ Diese Kombination aus Teamspirit und spielerischer Qualität soll den VfB Trebbin konkurrenzfähig machen.

Klassenerhalt und Entwicklung im Fokus

Der Fokus des Trainers liegt weniger auf Tabellenplatzierungen als auf Entwicklung – sowohl mannschaftlich als auch individuell. „Mein persönliches Ziel ist es, die junge Mannschaft weiterzuentwickeln und uns frühzeitig von den Abstiegsrängen abzusetzen“, erklärt Bornemann. Damit setzt er auf nachhaltigen Fortschritt statt kurzfristiger Erfolge – eine Strategie, die gerade für Neulinge in einer unbekannten Liga sinnvoll erscheint.

Unklare Kräfteverhältnisse, aber erste Favoriten im Blick

Die Landesliga Süd ist für den VfB Trebbin Neuland – entsprechend vorsichtig äußert sich Bornemann zu möglichen Titelkandidaten. Eine klare Einschätzung fällt ihm schwer: „Die Liga ist komplett unbekannt für uns, daher ist es schwer, einen Favoriten zu bestimmen.“ Dennoch hat er erste Teams auf dem Zettel: „Ich sehe Seelow, Luckenwalde und Wildau schon in den vorderen Rängen. Mit Sicherheit wird es auch ein Überraschungsteam geben.“ Die Liga verspricht also Spannung und Dynamik.

Kapitänsfrage fast entschieden

Die endgültige Entscheidung über die Kapitänsbinde ist zwar noch offen, doch eine klare Tendenz lässt sich erkennen. „Unsere Wahl zum Kapitän und Mannschaftsrat steht noch aus“, erklärt Bornemann, ergänzt aber: „Ich gehe davon aus, dass Paul Göring die Mannschaft auch in der neuen Saison auf dem Feld führen wird.“ Der erfahrene Spieler genießt offenbar großes Vertrauen innerhalb des Teams – ein stabiler Anker in einem Jahr voller Neuerungen.

Unbekannte Gegner

Der VfB Trebbin startet mit einer gesunden Mischung aus Vorsicht, Ehrgeiz und Zuversicht in die neue Spielzeit. Trainer Kay Bornemann sieht sein junges Team auf einem guten Weg – und blickt trotz unbekannter Gegner mit Neugier und Entschlossenheit nach vorn. Die Grundlagen für eine stabile Saison sind gelegt.