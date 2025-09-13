»Wir sind überglücklich«: Hauzenberg feiert ersten Bayernliga-Sieg!

Der 13. September 2025 wird, davon darf man ausgehen, in der Chronik des FC Sturm Hauzenberg sicher eine besondere Erwähnung erfahren. Denn am Samstag des 10. Spieltages konnte der Aufsteiger seinen ersten Bayernliga-Sieg überhaupt feiern. Endlich! Zwar ist die Geiger/Schwarz-Truppe auch nach dem 1:0-Erfolg gegen Kirchanschöring weiterhin Schlusslicht. Aber der berühmt-berüchtigte Bock konnte - endlich, endlich - umgestoßen werden.

Dementsprechend erleichtert zeigte sich Sturm-Manager Markus Reischl unmittelbar nach Schlusspfiff. Zunächst wusste er, das gibt er offen zu, gar nicht so recht, was er fühlen oder denken soll nach der Erlösung in Form von drei Punkten. Dann allerdings, als er überall im Staffelbergstation freudige Gesichter sah, fiel "mir ein großer Stein vom Herzen. Die Stimmung war top. Gerade in der zweiten Halbzeit waren die Zuschauer der zwölfte Mann." Zwar wäre die Welt in der Granitstadt auch bei einer (weiteren) Niederlage nicht untergegangen, weil man weiß, woher man kommt. Aber: "Wir sind überglücklich. Gerade, weil heute niemand mit diesem Sieg gerechnet hat."

Die Vorzeichen dieser Partie waren eigentlich klar. Die oberbayerischen Gäste - das Topteam, der klare Favorit. Und Hauzenberg - der krasse Außenseiter. "Eventuell haben sie uns auf die leichte Schulter genommen", überlegt Markus Reischl. Er will sich aber insgesamt nicht all zu sehr mit dem Gegner und dessen Leistung beschäftigten. Allgemein - und insbesondere am 10. Spieltag. Denn: "Gerade die erste Halbzeit war überragend. Die Jungs haben insgesamt alles auf dem Platz gelassen. Einziger Vorwurf: Wir haben es versäumt, das zweite Tor zu machen." Zwar wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend, aber: "Wir haben alles mit Leidenschaft, Einsatz und Willen wegverteidigt. Der Sieg ist verdient."