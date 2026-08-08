„Wir sind stark genug, Spiele alleine zu bestimmen“

– Foto: Volkhard Patten

Eine Woche nach dem Pokalauftakt beginnt für den FC Heeseberg und den TSV Schwicheldt die neue Bezirksliga-Saison. Während Heeseberg gegen den HSV Hankensbüttel ausschied, setzte sich Schwicheldt beim TSV Wendezelle durch.

Baethge blickt trotz des Pokalaus gegen den HSV Hankensbüttel positiv auf die Vorbereitung zurück. „Die Vorfreude ist groß, die Trainingswoche war super und jetzt müssen wir schauen, wie gut wir zur Konkurrenz stehen und wie gut wir in die Saison kommen“, sagt der Trainer.

Für den FC Heeseberg beginnt die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV Schwicheldt. Nach dem sechsten Platz in der vergangenen Spielzeit will die Mannschaft von Trainer Christian Baethge erneut eine stabile Saison im Mittelfeld absolvieren.

„Schwicheldt hat mich gegen Wendezelle schon überrascht, also erwartet uns gleich zu Beginn ein schwerer Gegner“, sagt Baethge.

Gleichzeitig warnt er vor dem Auftaktgegner. Schwicheldt hatte am vergangenen Wochenende im Bezirkspokal für eine Überraschung gesorgt und den TSV Wendezelle auswärts mit 3:1 besiegt. Wendezelle gehört für Baethge zu den Mannschaften, die er im Kampf um die vorderen Plätze erwartet.

Schwicheldt will an den Pokalerfolg anknüpfen

Auch der TSV Schwicheldt reist mit Selbstvertrauen nach Heeseberg. Der Erfolg in Wendezelle hat der Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß einen gelungenen Pflichtspielauftakt beschert. Nun soll auch in der Liga der erste Schritt zum Saisonziel gemacht werden.

Weiß formuliert die Aufgabe für seine Mannschaft klar: „Wir müssen sofort in die Zweikämpfe kommen und eklig sein. Unsere Chancen werden wir immer bekommen.“ Gleichzeitig verweist er auf die bislang negative Bilanz in Heeseberg: „Wir haben auswärts gegen Heeseberg noch nie was mitgenommen. Das wollen wir auf jeden Fall ändern.“

Heute, 15:00 Uhr FC Heeseberg Heeseberg TSV Schwicheldt Schwicheldt 15:00 PUSH

Schwicheldt geht mit einer klaren Zielsetzung in die Saison. Der Verein will den eingeschlagenen Weg fortsetzen und dabei den Blick vor allem auf den Verbleib in der Bezirksliga richten. „Unser Ziel für diese Saison ist: weiterhin mutigen Fußball spielen und der Klassenerhalt“, sagt Weiß.

Heeseberg setzt auf das eigene Spiel

Für Baethge wird entscheidend sein, dass seine Mannschaft vom Anpfiff an konzentriert auftritt und ihre eigene Spielidee durchsetzt. Der Trainer sieht das Team grundsätzlich in der Lage, Partien selbst zu kontrollieren.

„Für uns ist wichtig, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren und hellwach sind von der ersten Minute an“, sagt Baethge. Daraus leitet er auch die Ambitionen für die Saison ab: „Dann sind wir auch stark genug, Spiele alleine zu bestimmen und diese Saison im guten Mittelfeld zu beenden.“

Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber klaren Vorstellungen in die neue Spielzeit gehen. Für Heeseberg geht es darum, den Pokalrückschlag abzuhaken. Schwicheldt will den Rückenwind aus Wendezelle nutzen. Am Sonntag beginnt für beide die eigentliche Bewährungsprobe in der Bezirksliga.