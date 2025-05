"Wir sind sehr zuversichtlich"

Im Tabellenkeller kann nur noch einer von drei Heidelberger Kreisvereinen die Relegation erreichen. Der FC Bammental ist einer davon und empfängt am Samstag den VfB Eppingen.

Uli Brecht muss nicht lange überlegen. "Dadurch, dass wir vor fünf, sechs Wochen weit zurücklagen und jetzt wieder dran sind, sind wir natürlich sehr zuversichtlich", sagt der Trainer des FC Bammental. Verantwortlich dafür waren die zwei Siege hintereinander in St.Leon (2:0) und gegen Bretten (3:2), deshalb lässt sich die vergangene 0:5-Pleite in Weinheim schnell abhaken. Brecht führt weiter aus: "Zu Beginn der Rückrunde haben wir gehofft in die jetzige Ausgangssituation zu kommen und das haben wir geschafft."

Diese Saison sind sie zwar rar gesät, aber es gibt sie durchaus – die Überraschungen. St.Leons 2:1 gegen Heddesheim vor Wochenfrist war so eine und darauf bezieht sich auch Brecht vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfB Eppingen (Anpfiff, 15.30 Uhr). Er sagt: "Eigentlich ist es ganz einfach, wir brauchen über jeden Mannschaftsteil hinweg eine Topleistung." Dabei soll der Kapitän verstärkt mithelfen. Carsten Klein kommt nach seiner Verletzungspause immer besser in Fahrt.