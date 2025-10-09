"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Wochen"



Mit der TSG Backnang trifft Ravensburg auf einen Gegner, der in der Tabelle mit vier Punkten Rückstand auf Rang acht folgt. Für Soyudogru ist die Aufgabe kein Selbstläufer. „Ich denke, es wird ein intensives und umkämpftes Spiel. Backnang ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die körperlich stark ist und immer versucht, ihr Spiel durchzuziehen“, erklärte der Trainer.

Vergangene Saison abgehakt



In der Vorsaison hatten die Ravensburger gegen die TSG noch Probleme. Das Hinspiel verloren sie mit 0:3, im Rückspiel reichte es trotz einer 3:1-Führung am Ende nur zu einem 4:4. Für Soyudogru spielt das jedoch keine Rolle mehr: „Die Spiele aus der Vorsaison haben wir abgehakt. Wir haben uns weiterentwickelt und wissen, was wir besser machen müssen. Am Samstag wird es ein anderes Spiel, und wir wollen den guten Lauf fortsetzen.“

Backnang mit Selbstvertrauen



Die Gäste reisen mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Denzlingen im Rücken an. Soyudogru kennt die Qualitäten des Gegners genau: „Backnang ist sehr kompakt und schaltet nach Ballgewinn schnell um. Sie haben vorne Spieler, die jederzeit gefährlich werden können. Wir müssen also in allen Phasen des Spiels hellwach sein.“

Optimismus vor heimischer Kulisse



Die Stimmung im Umfeld ist vor dem Heimspiel positiv. Soyudogru freut sich auf die Unterstützung der Fans: „Wir freuen uns auf das Spiel und auf die Unterstützung unserer Zuschauer. Die Stimmung war zuletzt schon richtig gut, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das so bleibt.“ Bei bestem Fußballwetter sollen die Zuschauer erneut ein Spiel mit hoher Intensität erleben.

Personelle Lage entspannt sich



Auch personell kann der FV Ravensburg nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Aktuell sieht es ganz ordentlich aus. Bis auf Yannik Wolff sind alle im Mannschaftstraining und stehen uns für das Spiel am Samstag zur Verfügung“, so Soyudogru.

Mit dem vierten Sieg in Serie könnte der FV Ravensburg seine Position im oberen Tabellendrittel weiter festigen.