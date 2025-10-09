 2025-10-02T08:44:29.515Z

Der FV Ravensburg könnte sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen.
Der FV Ravensburg könnte sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen. – Foto: Inge Hartmann

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Wochen"

Ravensburg will gegen Backnang den vierten Sieg in Serie

OL Baden-Württemberg
FV Ravensb.
TSG Backnang

Der FV Ravensburg hat sich mit drei Siegen in Folge in der Oberliga Baden-Württemberg eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor dem Heimspiel gegen die TSG Backnang am Samstag (15.30 Uhr) herrscht im Umfeld der Oberschwaben Zuversicht, ohne dass Trainer Rahman Soyudogru die Bodenhaftung verliert. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Wochen. Die Jungs arbeiten im Training sehr konzentriert, und das sieht man momentan auch auf dem Platz. Besonders freut mich, dass wir defensiv wieder stabiler stehen und uns mit drei Siegen in Serie für unseren Aufwand belohnt haben“, sagte der Coach. Zugleich betonte er: „Trotzdem wissen wir, dass wir weiter hart arbeiten und am Samstag wieder alles abrufen müssen, um das Spiel zu gewinnen.“

Mit der TSG Backnang trifft Ravensburg auf einen Gegner, der in der Tabelle mit vier Punkten Rückstand auf Rang acht folgt. Für Soyudogru ist die Aufgabe kein Selbstläufer. „Ich denke, es wird ein intensives und umkämpftes Spiel. Backnang ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die körperlich stark ist und immer versucht, ihr Spiel durchzuziehen“, erklärte der Trainer.

Vergangene Saison abgehakt

In der Vorsaison hatten die Ravensburger gegen die TSG noch Probleme. Das Hinspiel verloren sie mit 0:3, im Rückspiel reichte es trotz einer 3:1-Führung am Ende nur zu einem 4:4. Für Soyudogru spielt das jedoch keine Rolle mehr: „Die Spiele aus der Vorsaison haben wir abgehakt. Wir haben uns weiterentwickelt und wissen, was wir besser machen müssen. Am Samstag wird es ein anderes Spiel, und wir wollen den guten Lauf fortsetzen.“

Backnang mit Selbstvertrauen

Die Gäste reisen mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Denzlingen im Rücken an. Soyudogru kennt die Qualitäten des Gegners genau: „Backnang ist sehr kompakt und schaltet nach Ballgewinn schnell um. Sie haben vorne Spieler, die jederzeit gefährlich werden können. Wir müssen also in allen Phasen des Spiels hellwach sein.“

Optimismus vor heimischer Kulisse

Die Stimmung im Umfeld ist vor dem Heimspiel positiv. Soyudogru freut sich auf die Unterstützung der Fans: „Wir freuen uns auf das Spiel und auf die Unterstützung unserer Zuschauer. Die Stimmung war zuletzt schon richtig gut, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das so bleibt.“ Bei bestem Fußballwetter sollen die Zuschauer erneut ein Spiel mit hoher Intensität erleben.

Personelle Lage entspannt sich

Auch personell kann der FV Ravensburg nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Aktuell sieht es ganz ordentlich aus. Bis auf Yannik Wolff sind alle im Mannschaftstraining und stehen uns für das Spiel am Samstag zur Verfügung“, so Soyudogru.

Mit dem vierten Sieg in Serie könnte der FV Ravensburg seine Position im oberen Tabellendrittel weiter festigen.

