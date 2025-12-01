Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass Lupo II an diesem Vormittag keine Zweifel aufkommen lassen wollte. Trainer Laubach sah einen hochkonzentrierten Start: „Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, waren aktiver, waren präsent. Wollten unbedingt jeden Zweikampf gewinnen.“ Früh profitierte sein Team vom aggressiven Anlaufen, Tom Winkelmann traf bereits in der 5. Minute zum 1:0.

Nur wenige Augenblicke zuvor allerdings entging Lupo knapp einem Rückstand. „Ich glaube, nach der dritten oder vierten Minute hätte Ehmen führen müssen. Da hat unser Abwehrspieler auf der Linie geklärt. Das war super“, beschrieb Laubach die Schlüsselszene. Aus der anschließenden Entlastung wuchs Selbstvertrauen und Dominanz. Mohammad Farhat Fares erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0.

Doch Ehmen, als viertplatzierter Gast angereist, zeigte zumindest phasenweise, warum das Team in dieser Saison zu den formstarken Mannschaften zählt. Vor allem in der Schlussphase der ersten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel. „Nach einer 2:0-Führung hat Ehmen das Spiel wieder in die Hand bekommen… und uns die letzten Minuten schwer gemacht“, räumte Laubach ein.

Der zweite Durchgang begann mit einem Dämpfer für Lupo, Marco Raue verkürzte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Doch die Antwort der Hausherren kam prompt: Winkelmann stellte in der 53. Minute den alten Abstand wieder her.

Fortan brach Ehmen ein. Lupo nutzte die zunehmenden Räume konsequent, vor allem nach dem Platzverweis gegen die Gäste. Davide de Gaetani (62.), Gianluca Calogero Volanti (73., 82.) und Marco Barberi-Gambonello (79.) sorgten für ein Resultat mit Seltenheitswert.

Laubach bewertete das Geschehen eindeutig: „Nach dem 3:1 war das Spiel irgendwie schon vorbei. Wir hatten das Gefühl, Ehmen möchte nicht mehr… Und mit dem 7:1 war das am Ende ein verdienter Sieg.“

Der klare Erfolg unterstreicht Lupos Ambitionen im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft hat ihren Spielplan gegen einen gefährlichen Konkurrenten nahezu ideal umgesetzt und sich in bestechender Frühform in Richtung Winterphase verabschiedet.