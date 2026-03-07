Passend zur derzeitigen Situation traf Leon Mockschan in Velbert doppelt. Er kam vor der Spielzeit aus der eigenen Jugend in die Bezirksliga-Auswahl. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle werde es auf die jungen Akteure nun ankommen, so Dietrich. Ihre Unbekümmertheit könnte dabei ein Schlüssel zum Erfolg sein.

Im Duell mit Vohwinkel steht ihnen gleichwohl eine große Herausforderung bevor. Der Aufstiegskandidat befindet sich inmitten des Rennens um die Meisterschaft. Auf dem Papier sei seine Mannschaft chancenlos, gesteht Dietrich ein, betont überdies jedoch auch: „Wir haben keine Chance – nutzen wir sie.“ Besonders aufzupassen gilt es auf das Umschaltspiel des Gegners, das die Berghausener ihm im Hinspiel zu einfach ermöglichten. Dafür bedürfe es laut ihres Übungsleiters einer höheren Passgenauigkeit und -sicherheit. Dazu müssen die Gastgeber, wie zuletzt gezeigt, wieder kompakt stehen. Innenverteidiger Tobias Schöning (kam vor der Saison aus Wersten) nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Dietrich bekennt mit Blick auf den schwierigen Spielplan: „Wir sind schon verdammt, gegen so eine Mannschaft zu punkten.“

