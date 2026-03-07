„Wir sind schon verdammt, gegen so eine Mannschaft zu punkten“

Im Keller brennt noch Licht: In den vier Aufeinandertreffen nach Beginn der Rückrunde in der Bezirksliga konnten der SSV Berghausen und Trainer Ralf Dietrich immerhin bereits vier Punkte sammeln und zuletzt einen 3:1-Erfolg in Unterzahl gegen Türkgücü Velbert feiern. Der Abstand auf den Relegationsplatz, den derzeit Germania Wuppertal belegt, hat sich damit auf einen, aufs rettende Ufer auf drei Zähler reduziert. Nun empfangen die Berghausener am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) mit dem FSV Vohwinkel einen Aufstiegsaspiranten.
Während der bisherigen Spielzeit schien Dietrich nach so manch schlechtem Ergebnis fast ein bisschen resignierend. Der mögliche Abstieg wurde immer wahrscheinlicher, und noch dazu fehlten wichtige Leistungsträger oftmals verletzt oder waren krank. Aufgeben war freilich dennoch nie eine Option, und so beteuert Dietrich im Hinblick auf die zuletzt besseren Match-Ausgänge und Leistungen seines Teams: „Die Hoffnung und der Glaube waren nie weg.“ So nah wie jetzt war der SSV der Relegation – verbunden mit der Möglichkeit des Klassenerhalts – seit Anfang Dezember nicht mehr.
Das liegt unter anderem am wichtigen Sieg in Velbert am vergangenen Spieltag. Die Mannschaft untermauerte ihren Glauben an den Ligaverbleib in Form einer tollen Leistung trotz widriger Umstände. Aufgrund von Krankheit, Verletzungen und Urlauben reiste der SSV einzig mit zwölf Feldspielern an. Torwart-Oldie Daniel Nellen ausgenommen, belief sich das durchschnittliche Alter der Berghausener Startelf auf rund 22 Jahre. „Die Voraussetzungen waren nicht in unserem Sinne“, gibt Dietrich an.
Zumal Julian Meis, der aus der Kreisliga A vom GSV Langenfeld im Winter zum SSV gestoßen war, kurz vor dem Seitenwechsel nach seiner zweiten Gelben Karte den Platz vorzeitig verlassen musste. Doch Berghausen bäumte sich auf und war im zweiten Spielabschnitt sogar zuweilen die überlegene Mannschaft mit den besseren Tormöglichkeiten. Mit ein wenig Glück – und der Hilfe des Pfostens – überstanden die Gäste die Partie nahezu schadlos. „Das gehört dann ein Stück weit dazu“, sagt Dietrich erleichtert.
Passend zur derzeitigen Situation traf Leon Mockschan in Velbert doppelt. Er kam vor der Spielzeit aus der eigenen Jugend in die Bezirksliga-Auswahl. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle werde es auf die jungen Akteure nun ankommen, so Dietrich. Ihre Unbekümmertheit könnte dabei ein Schlüssel zum Erfolg sein.
Im Duell mit Vohwinkel steht ihnen gleichwohl eine große Herausforderung bevor. Der Aufstiegskandidat befindet sich inmitten des Rennens um die Meisterschaft. Auf dem Papier sei seine Mannschaft chancenlos, gesteht Dietrich ein, betont überdies jedoch auch: „Wir haben keine Chance – nutzen wir sie.“ Besonders aufzupassen gilt es auf das Umschaltspiel des Gegners, das die Berghausener ihm im Hinspiel zu einfach ermöglichten. Dafür bedürfe es laut ihres Übungsleiters einer höheren Passgenauigkeit und -sicherheit. Dazu müssen die Gastgeber, wie zuletzt gezeigt, wieder kompakt stehen. Innenverteidiger Tobias Schöning (kam vor der Saison aus Wersten) nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Dietrich bekennt mit Blick auf den schwierigen Spielplan: „Wir sind schon verdammt, gegen so eine Mannschaft zu punkten.“
