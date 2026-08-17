„Wir sind ruhig geblieben“: Thiede dreht nach der Pause auf

– Foto: Jonas Roesner

Der FC Viktoria Thiede hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 einen deutlichen 7:1-Erfolg gegen den FC Blau Gelb Asse gefeiert. Nach einem frühen Rückstand drehte Thiede die Partie noch vor der Pause und zog nach dem Seitenwechsel entscheidend davon.

Dabei hatte Thiede seinen Matchplan von Beginn an weitgehend umgesetzt. „Die Mannschaft hat unseren Matchplan schon in der ersten Halbzeit über weite Strecken sehr gut umgesetzt und sich dadurch auch mehr Spielanteile erarbeitet.“ Im letzten Drittel fehlte den Gastgebern zunächst allerdings die letzte Konsequenz. Das rächte sich in der elften Minute, als Carsten Graf Asse nach einer Ecke mit 1:0 in Führung brachte.

Der Ausgleich fiel in der 26. Minute durch Joel Robin Glaub. Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehte Devin Joel Liehr die Partie endgültig und sorgte für die 2:1-Führung. Damit ging Thiede trotz des frühen Rückschlags mit einem Vorsprung in die Kabine.

Für Yüksel Altinkaya war der Rückstand unnötig. Allerdings hat das nichts an der Herangehensweise von seiner Mannschaft geändert. „Die Reaktion darauf hat mir sehr gut gefallen. Wir sind ruhig geblieben, haben weiter unseren Fußball gespielt, den Ausgleich erzielt und die Partie noch vor der Pause gedreht.“

Dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden sein würde, war allerdings noch nicht abzusehen. „Zu diesem Zeitpunkt sah es allerdings noch überhaupt nicht nach einem klaren Ergebnis aus“, betonte Yüksel Altinkaya.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch grundlegend. Thiede erwischte einen starken Start und legte in kurzer Folge nach. In der 52. Minute erhöhte Maurice Rittel auf 3:1, nur fünf Minuten später traf Dennis Schmidt zum 4:1. Damit war die Partie entschieden.

„Mit dem 3:1 kurz nach Wiederanpfiff und dem 4:1 nur wenige Minuten später war das Spiel dann entschieden“, sagte Yüksel Altinkaya. Asse fand anschließend nicht mehr zurück in die Partie. Thiede hingegen blieb offensiv gefährlich und hatte weitere Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen.

Für den Trainer war das Ergebnis damit mehr als nur eine Frage der Tore. „Viel wichtiger als die Höhe des Sieges ist für uns aber die Art und Weise. Mit der Einstellung und dem Auftreten der Mannschaft sind wir sehr zufrieden.“

Die Gastgeber belohnten sich weiter für ihren Auftritt. In der 70. Minute erzielte Maurice Rittel seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 5:1. Vier Minuten später war erneut Devin Joel Liehr erfolgreich. Sein zweites Tor bedeutete das 6:1. In der 85. Minute setzte Devran Kara mit dem 7:1 den Schlusspunkt.

Selbst darüber hinaus ergaben sich noch Möglichkeiten. „Asse hat sich davon nicht mehr richtig erholt und wir hatten anschließend noch einige Möglichkeiten, das Ergebnis deutlicher zu gestalten – inklusive eines verschossenen Elfmeters“, sagte Yüksel Altinkaya.

Auf Seiten des FC Blau Gelb Asse war die Enttäuschung entsprechend groß. Der Trainer wollte das Ergebnis allerdings nicht als Spiegelbild des gesamten Spielverlaufs verstanden wissen. „Ja, Katastrophe.“ Seine Mannschaft konnte über weite Strecken mithalten: „Wir gehen verdient in Führung, es war bis zur 60. Minute ein Spiel auf Augenhöhe.“

Umso schwerer wog der anschließende Einbruch. „Und dann sind wir unerklärlicherweise komplett eingebrochen und fressen vier hergeschenkte Tore. Beim ersten Tor sind wir beim zweiten Ball nicht wachsam. Beim 2:1 kriegt im letzten Moment mein Abwehrspieler ein Ziehen in den Oberschenkel, kann nicht mehr runter in den Zweikampf gehen und dann haben wir so ein Kackding hinten reingekriegt.“

Trotz des Rückstands zur Pause habe Asse noch an die eigene Chance geglaubt. „Dann gehst du in die Halbzeit, bist topmotiviert. Die Jungs haben gespürt, dass noch mehr drin ist, weil es ebenbürtig war.“

Nach der Pause aber verlor Asse zunehmend den Zugriff. „Und dann sind wir ab der 60. Minute eingebrochen, waren zu weit weg von den Leuten, sind nicht vernünftig in die Zweikämpfe gegangen, nicht vernünftig an den Mann rangegangen und haben dann die Köpfe hängen lassen.“

Das Ergebnis fiel schließlich deutlich höher aus, als es der Spielverlauf über weite Strecken erwarten ließ. Der Asse-Trainer widersprach deshalb dem Eindruck, Thiede habe seine Mannschaft über die gesamte Partie klar dominiert. „Das Spiel geht auf jeden Fall nicht, das Spiel wieder, was man auf dem Platz gesehen hat, so ein hohes Ergebnis.“

Auch sein Vergleich zwischen Ergebnis und tatsächlichem Spielverlauf fiel deutlich aus: „Man liest jetzt vielleicht das Ergebnis und denkt sich, die haben denen gezeigt, wo es langgeht. War aber nicht so.“

Für den FC Blau Gelb Asse bleibt damit vor allem die Aufgabe, die schwere Niederlage aufzuarbeiten. Der Blick soll trotz des 1:7 nach vorne gehen. „Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Dennoch heißt es nicht den Kopf in den Sand zu stecken, Mund abwischen und weitermachen.“

Auf der anderen Seite durfte Yüksel Altinkaya mit seiner Mannschaft einen klaren Erfolg feiern. Entscheidend war für den Trainer dabei vor allem die konsequente Umsetzung der eigenen Vorgaben. „Die Jungs haben den Matchplan über weite Strecken konsequent umgesetzt und genau den mutigen und aktiven Fußball gespielt, den wir sehen wollen.“