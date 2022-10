– Foto: Benjamin Büschenfeld

"Wir sind richtig sauer" Die SVEW schafft bei Preußen Espelkamp II nurrnein Remis. Kellerkind TuRa nervt den Spitzenreiter über weite Strecken.

„Wenn du so ein Spiel nicht hoch gewinnst, dann hast obern in der Tabelle nichts zu suchen.“ So fasst Nils Mühlenweg, Trainer der Fußball-Bezirksligisten SV Eidinghausen-Werste das 1:1-Unentschieden seiner Mannschaft beim stark ersatzgeschwächten FC Preußen Espelkamp II zusammen. TuRa Löhne kassierte zwar eine zu erwartende 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SV Kutenhausen-Todtenhausen, zeigte aber im Gegensatz zur klaren 1:6-Pleite daheim gegen BV Stift Quernheim viel mehr Biss und eine gute kämpferische Einstellung. Dennoch verbleibt TuRa nach der sechsten Niederlage in Serie auf dem drittletzten Abstiegsplatz.

•FC Preußen Espelkamp II – SV Eidinghausen-Werste 1:1 (1:0). Die Gastgeber traten im altehrwürdigen Albert-Pürsten-Stadion mit nur einem Auswechselspieler an. Die Strategie war klar: so lange wie möglich kein Gegentor zu erzielen. Die SVEW hatte deutlich mehr Ballbesitz, machte aber im Spielaufbau teilweise haarsträubende Fehler. Außerdem agierten die Gäste zu lethargisch und hatten kaum Ideen. Dazu war die Chancenverwertung schlecht. In der 2. Minute setzte Simar Kaya einen Volleyschuss an die Latte. Sven Redetzky war in der 39. Minute über außen frei, doch Espelkamps Torwart Mahmut Salin parierte. Und dann passierte, was oft passiert, wenn man selber nicht trifft. In der 41. Minute nutzte Maik Bakin einen Konter, um auf 1:0 Für Espelkamp zu stellen. In der 67. Minute kassierte Espelkamps Kaan Ata Sendurur eine gelb-rote Karte, die er sich mit zwei harten Fouls nacheinander erbettelte. Nils Mühlenweg stellte auf Dreierkette mit einer Doppel-Sechs. Mit Erfolg: Nachdem Andreas Vidovic den Pfosten getroffen hatte, versenkte Jason Spölgen den Ball aus zentraler Position zum 1:1 (74.). Die SVEW drückte Espelkamp zurück und bekam in der 87. Minute einen Strafstoß zugesprochen, doch Spölgen scheiterte mit seinem unplatzierten Schuss an Salin. „Wir sind heute richtig sauer“, so Nils Mühlenweg.