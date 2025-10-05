„Wir sind noch nicht so weit“ Spielbericht

Wegberg-Beeck verliert bei Eintracht Hohkeppel.

Für Albert Deuker, den neuen Trainer des FC Wegberg-Beeck, war es das Spiel, wie er es erwartet hatte. Hohkeppel präsentierte sich dominant im Ballbesitz. „Die beiden Tore fallen aber aus Situationen, wo wir eigentlich deutlich weiter sein müssen“, sagte der Coach nach der 0:2 (0:1)-Niederlage bei der Eintracht.

In der 28. Minute erzielte Mike Owusu den Führungstreffer. „Da waren wir zu naiv“, so Deuker. Im eigenen Konter verloren die Beecker den Ball im Gegenpressing. „Und dann ist es individuelle Klasse.“

„Wir fangen bei Null an“

Das 0:2 aus Beecker Sicht fiel kurz nach der Pause nach einem Eckball durch Kopfball von Denys Pinchuk (48.). „Hohkeppel ist deutlich weiter als wir“, befand Deuker, der aber in der zweiten Halbzeit bei seiner Mannschaft das Potenzial und „großes Herz“ sah. Darauf müssten sie nun gemeinsam aufbauen und sich daran hochziehen. „Wir fangen bei Null an und müssen uns jetzt Woche für Woche weiterentwickeln.“

Im Ansatz habe das Pressing schon ganz gut funktioniert, sagte Deuker, der zuversichtlich ist, dass die Mannschaft unter ihm demnächst Fortschritte macht und dann auch bessere Ergebnisse zustande kommen.

Wegberg-Beeck: Hasenbein - Bini (55. Bösing), Hühne, Daniels - Gelber (87. Fensky), Schlosser (55. Braun), Leersmacher (66. Winkens), Hoffmanns - Kleefisch, Koppitz (57. Arize) - Brasnic

