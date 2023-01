„Wir sind noch nicht am Ende“ – Slaven Jokic verlängert Vertrag bei Bezirksliga-Spitzenreiter Kastl Ex-Profi bleibt bis 2024

Jokic möchte „so lange wie möglich in Kastl bleiben“

Jokics Kontrakt wird um ein Jahr ausgedehnt und er wird somit auch in der Saison 2023/24 an der Seitenlinie stehen. Sollten die Kastler nicht komplett einbrechen, wird die kommende Saison dann auch wieder in der Landesliga stattfinden.

Slaven Jokic selbst deutete bereits im Live-Interview Ende November eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Verein an und betonte mehrfach, sehr glücklich mit der aktuellen Situation zu sein: „In Kastl ist es wunderbar und macht Spaß. Ich würde gerne so lange wie möglich bleiben.“

Auch jetzt stellte er nochmal fest: „Ich sehe die Entwicklung und das Potenzial in der Mannschaft. Sowohl bei den Spielern, die schon länger da sind, als auch bei den Winterneuzugängen. Wir sind noch nicht am Ende.“ Die Verlängerung in der Winterpause erscheint also nur als logische Konsequenz für alle Beteiligten. (Kilian Drexl)