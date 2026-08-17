„Wir sind noch einiges von unserer „Soll-Form“ entfernt"

Ein besonders ansehnliches Fußballspiel entwickelte sich dabei allerdings nicht. Weiße Elf stand kompakt, verteidigte konsequent und suchte nach Ballgewinnen schnell den Weg nach vorne. Genau aus einer solchen Umschaltsituation fiel auch der entscheidende Treffer. Emsbüren-Coach Simon Thiering sah seine Mannschaft dennoch verbessert und sprach von einer leichten Leistungssteigerung gegenüber den ersten beiden Saisonspielen.

Dass es am Ende dennoch nicht für den ersten Punkt reichte, lag erneut an einem entscheidenden Fehler. Emsbüren mache derzeit genau in diesen Situationen noch den Unterschied zwischen einem möglichen Punktgewinn und einer Niederlage aus. Gleichzeitig sieht Thiering seine Mannschaft auf einem guten Weg. Im Training werde weiter intensiv daran gearbeitet, die individuellen Fehler abzustellen und die Abläufe zu verbessern.

Viel habe seine Mannschaft insgesamt nicht zugelassen, zugleich habe man sich selbst zwei bis drei hochkarätige Möglichkeiten erarbeitet. Luis Sterthaus, Nico Seltier und Leu Heuermann kamen aussichtsreich zum Abschluss, teilweise nach ansehnlichen Kombinationen. Für Thiering wäre deshalb ein Remis durchaus ein gerechtes Ergebnis gewesen.

Wie schwierig die personelle Situation weiterhin ist, zeigte sich bereits vor dem Anpfiff. Jonas Egbers und Sven Wulkotte mussten kurzfristig passen und aus der Startelf ersetzt werden. Für den Emsbürener Trainer ein Sinnbild für die derzeitige Situation: Die Mannschaft ist noch nicht in ihrer gewünschten Besetzung und damit auch noch ein gutes Stück von der eigenen „Soll-Form“ entfernt.

Trotz des Fehlstarts mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:10 will Emsbüren den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken. Die Fortschritte seien erkennbar, die Mannschaft bewege sich trotz der Rückschläge in die richtige Richtung. Nun gilt es, diese Entwicklung möglichst bald auch in Zählbares umzumünzen.

Salzbergen kommt nach Emsbüren

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am vierten Spieltag. Am Sonntag, 23. August, empfängt Concordia Emsbüren die ebenfalls noch punktlose Alemannia aus Salzbergen. Für beide Mannschaften steht damit einiges auf dem Spiel: Salzbergen hat nach zwei Partien ebenfalls noch keinen Punkt und wartet nach Niederlagen gegen Altenlingen und Freren auf das erste Erfolgserlebnis.

Der VfL Weiße Elf Nordhorn bekommt es derweil ebenfalls mit einem Aufsteiger zu tun. Am Sonntag gastiert die Mannschaft beim SV Suddendorf-Samern. Weiße Elf geht als Tabellenzweiter mit sieben Punkten in die Partie, während Suddendorf-Samern nach drei Spieltagen erst einen Zähler auf dem Konto hat. Die Nordhorner wollen dort ihre Position in der Spitzengruppe weiter festigen.