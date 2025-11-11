"Wir sind nicht zufrieden" - GW Mühlen verpasst Sprung auf Platz eins

Trainer Andreas Hinrichs zeigte sich nach dem Schlusspfiff entsprechend selbstkritisch: „Leider nur ein Punkt. Wenn man sich anschaut, dass Garrel gegen Papenburg parallel unentschieden gespielt hat, war das bereits innerhalb einer Woche die zweite Chance, die wir jetzt nicht nutzen konnten, Tabellenführer zu werden.“

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, ohne große Höhepunkte. Zwar hatte Mühlen deutlich mehr Ballbesitz, doch die zwingenden Aktionen fehlten. „Wir sind zwar spieldominant, haben deutlich mehr Ballbesitz, aber ohne die zwingenden Torchancen,“ erklärte Hinrichs. Und so schlug Oldenburg mit der ersten gefährlichen Aktion zu: Eine Flanke von der rechten Seite landete bei Tade Niehues (23.), der per Kopf zum 0:1 traf.

Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballgewinn von Tom Ungemach leitete dieser sofort auf Benjamin Willenbrink weiter, der aus halblinker Position trocken zum 1:1-Ausgleich (26.) ins lange Eck traf. „Wir bleiben in der Folge ein Stück weit am Drücker, haben vor der Pause die Riesenchance zum 2:1, die Peter Sieve aus zwei Metern eigentlich im Tor unterbringen muss,“ haderte Hinrichs mit der Chancenverwertung.

Nach dem Seitenwechsel drückte Grün-Weiß auf die Führung. „Wir kommen deutlich verbessert aus der Halbzeit, haben gleich eine Riesendrangphase. In der 46. Minute muss Marcel Schillmöller nach einer Ecke eigentlich das 2:1 machen, auch Willenbrink und Lagemann haben riesige Einschusschancen,“ so der Coach. Doch die Kugel wollte nicht mehr über die Linie – und mit zunehmender Spielzeit kam der Spielfluss ins Stocken.

„Hinten raus gab es viele Unterbrechungen, Oldenburg hat versucht, Zeit von der Uhr zu nehmen. Wir sind dann leider ein bisschen hektisch geworden, haben in den letzten 20 Minuten unsere Struktur verloren,“ fasste Hinrichs zusammen. So blieb es beim 1:1, mit dem sich die Gastgeber schwer taten: „Wir sind natürlich mit dem Unentschieden nicht zufrieden – es war kein schlechtes Spiel, aber eben auch nicht zwingend genug.“

Nun richtet sich der Blick bereits auf das kommende Spitzenspiel beim BV Garrel. „Da geht es jetzt darum, dass wir natürlich ein bisschen unter Zugzwang sind. In einer Woche steht außerdem das Derby gegen Firrel an – das sind spannende Wochen, auf die wir uns freuen. Aber klar ist: Wir fahren nach Garrel, um da drei Punkte zu holen.“

Tabellarisch bleibt Mühlen also auf Rang zwei hinter Papenburg mit dem gleichen Abstand, wie zuvor. Jedoch wurde das Feld der Top-Teams noch enger, sodass Bevern durch einen tollen Lauf mit reinrutschte. Oldenburg hingegen bleibt nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie im unteren Drittel auf Rang elf.