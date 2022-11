"Wir sind nicht schlechter als die": 1865 ärgert sich über SVK-Pleite Zu spät aufgewacht

Zu spät aufgewacht, zu spät Gas gegeben: Bayernligist TSV Dachau 1865 hat am Samstag in Kirchanschöring 1:2 verloren - da war mehr drin.

Ohne Sebastian Brey, der verletzt ausfiel, dafür mit Youngster Christos Trifinopoulos starteten die Dachauer ins Spiel. Schon in der 2. Minute hatte Kirchanschöring durch Tobias Buxmann nach einem schönen Spielzug eine Großchance, doch 1865-Keeper Marco Jakob war zur Stelle. Dachau versteckte sich nicht – Sebastiano Nappo verzog in der 13. Minute knapp nach einem Konter.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind bei ihrem Spiel in Kirchanschöring am Samstag schlichtweg zu spät aufgewacht: Sebastiano Nappo gelang in der 74. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2. Für einen Punktgewinn reichte es nicht mehr, trotz des Drucks auf das Kirchanschöringer Tor in der Schlussphase. Und am Ende fehlte auch das Quäntchen Glück.

Das 1:0 für die Gastgeber fiel in der 38. Minute. Thorsten Nicklas kam nach einem Freistoß von Julian Galler aus halbrechter Position völlig frei zum Kopfball. Den Freistoß hatte Christos Trifinopoulos mit einem überflüssigen Foul an Luca Schmitzberger verursacht. Bis auf die Szene beim Gegentor stand Dachau in der Defensive gut. Kirchanschöring war zwar spielbestimmend, hatte aber sonst keine nennenswerten Torraumszenen.

Der Dämpfer kam gleich nach der Pause: In der 51. Minute traf Julian Galler aus 16 Metern per Flachschuss ins linke untere Eck zum 2:0. Es dauerte, bis sich der TSV 1865 aufbäumte. Martin Schön hatte in der 70. Minute nach einer Ecke von rechts eine Kopfballchance, kurz darauf fiel das 2:1 durch Sebastiano Nappo, der den Ball nach Flanke von rechts von Marcel Kosuch aus fünf Metern unter die Latte donnerte. Der eingewechselte Arijanit Kelmendi hatte in der 90. Minute noch eine Kopfballmöglichkeit, doch SVK-Keeper Egon Weber fischte den Ball mit einer Sensationsparade aus dem Winkel.

„Wir müssen endlich lernen, auch gegen die Teams aus dem oberen Tabellenbereich zu punkten, denn wir sind nicht schlechter als die“, sagte 65-Trainer Alexander Weiser. Einstellung und Motivation stimmten bei der Mannschaft „zu 100 Prozent“.

Alexander Weiser und sein Team hoffen nun auf einen Erfolg im Heimspiel gegen Erlbach, dass Spitzenreiter Schalding-Heining beim 2:2 einen Punkt abknöpfen konnte. Mit einem Heimsieg könnte die Weiser-Elf auf eiTabellenplatz vor der Relegations- und Abstiegszone überwintern.