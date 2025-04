»Wir sind nicht mit wehenden Fahnen, sondern groß untergegangen«

Josef Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing)"Extrem bitter, wenn man in so einem wichtigen Spiel mit der letzten Aktion ein Standardtor bekommt. Der Freistoß war meiner Meinung nach auch keiner, dann ist es doppelt bitter. Über 90 Minuten aber vielleicht auch nicht ganz unverdient. In der ersten Halbzeit habe ich uns schon im Vorteil gesehen, zweite Halbzeit konnten wir daran aber nicht mehr anknüpfen und haben uns auch den ein oder anderen Schnitzer erlaubt."

Alper Kayabunar (Cheftrainer Türkgücü München) "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ein enge Partie, die in beide Richtungen hätte kippen können. Am Ende ein verdientes Remis."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Vielleicht muss ich die Halbzeitansprache mal vorm Spiel machen. Wie kommen raus und brauchen fünf Minuten, bis wir voll da sind. Anschließend haben wir ein Feuerwerk abgebrannt, was Intensität betrifft. Unterm Strich zu wenig, aber wir haben eine super Moral gezeigt und darauf können wir aufbauen." Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II) "Am Ende des Tages sind wir nicht ganz unzufrieden, dass wir mit einem 2:2 nach Hause fahren."

Eine frühe Führung reichte am Ende für Illertissen nicht zu drei Punkten in der Wacker-Arena. – Foto: Nikita Schleicher



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker)

"Das war natürlich nicht der Start ins Spiel, den wir uns erhofft hatten. Da waren wir einfach nicht wach. Ich habe dann aber in der Folge eine Mannschaft gesehen, die viel Energie auf den Platz gebracht hat, die mutig nach vorne gegangen ist. Es war im Laufe der zweiten Halbzeit ein Spiel, das in die eine, aber auch in die andere Richtung hätte ausgehen können."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir hatten einen tollen Start mit einem toll herausgespielten Führungstor. In der ersten halben Stunde haben wir nichts zugelassen, hätten dann sogar fast das zweite Tor erzielt. Irgendwie haben wir dann um den Ausgleich gebettelt, bitter dass der fast mit dem Halbzeitpfiff fiel. In der zweiten Hälfte hatten wir noch zwei gute Möglichkeiten durch Denis Milic, ehe Burghausen mit seiner Wucht immer mehr kam, schlussendlich ein gerechtes Unentschieden."



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Am Ende des Tages ist es eine gerechte Punkteteilung. Die Chance von Michi Sperr in der ersten Halbzeit tut weh. Wenn wir da das 1:0 machen, dann wird`s ein ganz anderes Spiel. Prinzipiell sind wir auf einen Gegner getroffen, der derzeit richtig gut performt und die Messlatte sehr hoch gelegt hat. Vor allem vorne haben sie extrem hohe Qualität. Das über 90 Minuten wegzuverteidigen, das ist sehr gut. Und wenn vorne mal das Glück fehlt, dann nimmt man ein 0:0 mit. Das haben wir heute getan."



Leo Haas (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

Die zahlreich mit an den Valznerweiher gereisten Schnüdel-Fans durften einen wichtigen Schritt Richtung Titel feiern. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen, wir haben Mentalität gezeigt und bis zur letzten Minute gefightet. Am Ende des Tages stehen wir aber wieder mit leeren Händen da."



Victor Kleinhenz (Cheftrainer Schweinfurt 05)

"Der Club ist deutlich passiver aufgetreten, als wir das erwartet hatten. Deshalb haben wir auch die ein oder andere Minute gebraucht, um den Schlüssel zum Spiel zu finden. Ich glaube, wir haben dann aus relativ wenig viel gemacht und führen 3:0. Wir haben es im Anschluss verpasst, das 4:0 oder 4:1 zu machen. Und wenn dann das 3:2 in der Nachspielzeit fällt, dann wissen wir alle, was in so einem Fußballspiel passieren kann. Wir sind deshalb einfach nur glücklich, dass wir es über die Ziellinie gebracht haben."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Wenn du hier 0:6 verlierst, hast du natürlich wenige Trümpfe in der eigenen Hand. Wir haben viel zu leichte Gegentore bekommen. Wir sind nicht mit wehenden Fahnen, sondern groß untergegangen. Das müssen wir jetzt abhaken und gegen Aschaffenburg ein anderes Gesicht zeigen."

Keine Tore bei herrlichem Frühlingswetter gab`s am Aschaffenburger Schönbusch zu sehen. Damit hat der TSV Buchbach aber seine Super-Serie ausbauen können. – Foto: Julien Christ/Scheuring