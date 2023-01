„Wir sind nicht in den Rhythmus gekommen“ – Neuried II strebt nach holpriger Hinrunde nach Konstanz David Gasbarro überzeugt

Der TSV Neuried II steht in der unteren Tabellenhälfte der Kreisklasse. In der Hinrunde fehlte die Konstanz. Ein Lichtblick ist Neuzugang David Gasbarro.

Der vor Saisonbeginn nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre bewusst groß gehaltene Kader schrumpfte immer weiter zusammen. Mit Mario Vrbica rückte einer der gefährlichsten Offensivspieler fest in den Bezirksliga-Kader auf, auch Torhüter Robin Eisend wurde zwischenzeitlich im Bezirksliga-Team gebraucht. In vielen Spielen schlug das Pendel knapp zugunsten der Gegner aus, etwa beim 4:5 im Derby beim SV Planegg-Krailling II, beim 0:1 gegen Kreisliga-Absteiger FC Anadolu Bayern oder beim 0:2 gegen den SV Lochhausen mit zwei späten Gegentoren. Kurz vor der Winterpause ging es dann aber immerhin wieder etwas nach oben, zwei der verbleibenden vier Partien vor Weihnachten konnte Neuried II für sich entscheiden.

Von einer bisher erfolgreichen Saison der TSV-Reserve zu sprechen, wäre dennoch übertrieben. Zwar hat niemand vom Aufstieg gesprochen, zumindest etwas weiter oben würden die Grün-Weißen aber schon gerne stehen. Doch wie schon in den vergangenen Jahren fehlte die Konstanz. Die eingesetzten Spieler wechselten von Woche zu Woche, und ebenso schwankend waren auch die Leistungen. Mit der hohen Fluktuation hatte das neue Trainerteam, bestehend aus Taner Ölmez und seinem Sohn, Efecan Ölmez, zu kämpfen. „Wir sind nicht so in den Rhythmus gekommen“, sagt Efecan Ölmez.

Neuried – Es ist bisher keine gute Saison für die drei Herrenmannschaften des TSV Neuried. Die erste Mannschaft überwintert in der Bezirksliga als Drittletzter auf einem direkten Abstiegsplatz, die dritte Mannschaft ist in der A-Klasse ebenfalls akut abstiegsbedroht und hat als Vorletzter bereits fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Als einziges Team nicht auf einem Abstiegsrang steht die zweite Mannschaft.

Die Hintermannschaft stand insgesamt nicht sicher. 35 Gegentore in 15 Spielen sind unterer Ligadurchschnitt, kein einziges Mal blieb Neuried II ohne Gegentor. Auch offensiv war mit 25 erzielten Toren einige Luft nach oben. Vor allem im letzten Drittel fehlte Ölmez oft die Konsequenz. Nur vier Mannschaften haben weniger Treffer erzielt, ein klassischer Torjäger fehlt.

Es gab aber auch Lichtblicke. So avancierte etwa David Gasbarro, der im Sommer von der SpVgg Landshut nach Neuried zurückgekehrt war, mit sechs Treffern auf Anhieb zum besten Torschützen. Mit Nick Boberg stieß ein weiterer Neuzugang erst während der Saison zur Mannschaft und schoss beim 2:1-Erfolg im ersten Rückrundenspiel gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen II prompt das Siegtor in der Nachspielzeit. Auch die Altersstruktur lässt auf Verbesserungen hoffen. Ein Großteil der Spieler ist noch sehr jung und hat einiges Entwicklungspotenzial.

Saisonziel TSV Neuried II: Eigenständiges Team formen

Wenn es die Neurieder schaffen, ähnlich gut in die Frühjahrsrunde zu starten wie zu Saisonbeginn, ist eine Saison ohne Nervenkitzel möglich, in der sich die jungen Spieler in Ruhe weiterentwickeln können. Geht der Start allerdings in die Hose, könnte wie bei den anderen beiden Neurieder Herren-Teams das große Zittern beginnen.

Weiter geht es am 19. März beim FC Anadolu Bayern, das erste Testspiel ist am 18. Februar gegen Kreisligist TSV Gräfelfing geplant.

Ausgegebenes Saisonziel: eine eigenständige Mannschaft formen

Ziel für die restliche Saison: sich als Mannschaft festigen

Bester Torschütze: David Gasbarro (6 Tore)