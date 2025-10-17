Nach dem Aufstieg hat sich der FC Geestland in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West schnell zurechtgefunden. In den ersten sechs Spielen sammelte die Mannschaft elf Punkte und setzte im Bezirkspokal ein Ausrufezeichen, als sie den Landesligisten TSV Apensen im Elfmeterschießen besiegte.

Stattdessen bildete die damalige zweite Damenmannschaft, die zuvor aus der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen war, die Basis des heutigen Teams. „Unsere damalige erste Mannschaft wurde abgemeldet, weil kein neuer Trainer gefunden werden konnte. Viele Spielerinnen haben den Verein verlassen, während wir uns entschieden haben, gemeinsam weiterzumachen“, so Schriefer.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, der Erfolg sei eine logische Folge der Vereinsgeschichte und die Bezirksliga nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die Landesliga. Schließlich spielte die erste Frauenmannschaft des FC Geestland noch vor Kurzem in der Oberliga. Doch dieser Eindruck täuscht, wie Kapitänin Henrieke Schriefer gegenüber FuPa erklärt: „Wir sind nicht die Mannschaft, die aus der Oberliga abgestiegen ist.“

Der jetzige Bezirksligist besteht also größtenteils aus Spielerinnen, die zuvor in der zweiten Mannschaft aktiv waren. „Deswegen erwartet niemand von uns den direkten Durchmarsch in die Landesliga, was aber nicht heißt, dass diese Liga für uns in Zukunft ausgeschlossen ist“, betont die Kapitänin.

Nach dem guten Start in die Saison zeigte die Mannschaft zunächst überzeugende Leistungen. „Mit unseren ersten Spielen sind wir sehr zufrieden. Wir sind stark gestartet und glücklich mit den Resultaten“, sagte Vizekapitänin Lea Haaren. Danach folgten jedoch zwei Niederlagen, unter anderem gegen Mitaufsteiger TSV Brunsbrock, sowie ein deutliches 0:10 im Bezirkspokal gegen den FC Oste/Oldendorf. „Leider ist durch Verletzungs- und Krankheitspech unsere Erfolgssträhne etwas eingerissen. Wir wollen aber definitiv wieder an die Leistungen der ersten Spiele anknüpfen“, erklärte Haaren.

Trotz dieser Rückschläge bleibt die Stimmung in der Mannschaft positiv. „Wir haben auf und neben dem Platz sehr viel Spaß. Jeder will dazulernen und sich weiterentwickeln“, betonte Schriefer. Sie sieht vor allem in der geschlossenen Mannschaftsleistung den größten Fortschritt. „Die Kommunikation und die Motivation sind deutlich besser geworden.“ Auch der Zusammenhalt auf und neben dem Platz sei ein entscheidender Faktor: „Wir ziehen alle an einem Strang und sind füreinander da. Es herrscht eine freundschaftliche und herzliche Atmosphäre.“

Taktisch überzeugt das Team bislang durch eine stabile Defensive und eine konsequente Chancenverwertung. „Wir verschieben gut über den ganzen Platz und nutzen unsere Chancen effektiv“, so Schriefer. Dennoch besteht noch Entwicklungspotenzial. „Wir müssen Standardsituationen besser verteidigen und insgesamt aggressiver und schneller in die Zweikämpfe gehen“, ergänzt Haaren.

Saisonziel

Für die laufende Saison hat sich der FC Geestland ein realistisches Ziel gesetzt. „Wir wollen in der Bezirksliga bleiben und im Mittelfeld landen. Dabei geht es uns vor allem darum, guten Fußball zu spielen und den Zusammenhalt so zu bewahren, wie er ist“, so Haaren.

Den nächsten Schritt in Richtung Zielerreichung kann der FC Geestland bereits am morgigen Samstag machen. Dann empfängt der FC den Mitaufsteiger FC Oste/Oldendorf II. Anpfiff in Geestland ist um 16 Uhr.