„Wir sind mit jedem Gegner auf Augenhöhe“ Sascha Rueb, der Trainer der Rheinfelder Landesliga-Reserve, im Kreisligatipp

Dass es in der aktuellen Runde der Kreisliga A West für den FSV Rheinfelden II nicht ganz so gut laufen würde wie in der Vorsaison, war bereits im Vorfeld erwartet worden. Nach vier Niederlagen in Serie sollte die Landesliga-Reserve beim Auswärtsspiel in Wittlingen aber dringend punkten, wenn der Puffer auf die Abstiegszone beibehalten oder ausgebaut werden soll. Trainer Sascha Rueb spricht im Kreisligatipp über die bevorstehende Aufgabe und erläutert seine Einschätzungen zum achten Spieltag.

fupa: Herr Rueb, zu Beginn der Saison haben Sie bereits die Erwartung geäußert, dass es für den FSV Rheinfelden II in dieser Runde schwerer sein würde als in der vergangenen Saison. Entspricht der bisherige Saisonverlauf Ihren Erwartungen?

Sascha Rueb: Die Punkteausbeute ist gewiss nicht wie erwartet. Aber wir haben sehr gute Spiele gezeigt und haben die letzten vier Partien eher unglücklich verloren. Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich hochzufrieden. Es ist schade, dass wir nur acht Punkte auf dem Konto haben. Wir verstehen es selbst nicht so recht, wie unglücklich wir vor dem Tor agieren.

fupa: In Anbetracht der knappen Resultate ist Rheinfelden II alles andere als an die Wand gespielt worden. Wo wartet noch Arbeit auf Sie und die Mannschaft?

Rueb: An der Konsequenz vor dem Tor! Und wir müssen den finalen Pass besser hinbekommen. Spielerisch lösen wir es derzeit gut – wir waren mit jedem Gegner auf Augenhöhe, wenn nicht besser. Wir müssen es nur einmal hinbekommen, uns dafür zu belohnen.

fupa: Die erste Mannschaft spielt in der Landesliga bereits am Samstag auswärts beim SC Wyhl. Werden Sie Spieler an die erste Mannschaft abgeben müssen?

Rueb: Der ersten Mannschaft stehen zurzeit wieder genügend Leistungsträger zur Verfügung. Wir werden also keine Spieler abstellen müssen.

fupa: Am Sonntagmorgen steht Ihnen also ein Kader angemessener Größe zur Verfügung?

Rueb: Es hat sich mittlerweile gut eingependelt. Wir haben derzeit wenige Verletzte, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, und wir bekommen immer wieder einmal ein, zwei Spieler aus der ersten Mannschaft.

fupa: Gegner Wittlingen II hat zuletzt zwei sehr heftige Niederlagen kassiert, 2:7 in Karsau und 2:8 auf eigenem Platz gegen Hausen. Als Reserveteam sind die Wittlinger sicher schwierig einzuschätzen. Könnten Sie es dennoch versuchen?

Rueb: Ich war selbst etwas überrascht, wie deutlich die Ergebnisse ausgefallen sind. Eigentlich ist Wittlingen gut in die Saison gestartet, sonst würden sie ja auch nicht zwei Punkte und zwei Plätze vor uns stehen. Aber man darf nicht vergessen, dass es eine zweite Mannschaft ist, die vielleicht auch mal Spieler an die erste Mannschaft abgeben musste. Wir sollten uns daher wegen der zwei letzten Resultate der Wittlinger nichts einbilden; die interessieren null. Wenn wir hinfahren und denken, „die haben ordentlich die Hucke vollbekommen“, kann das nach hinten losgehen. An die Niederlagen der Wittlinger dürfen wir gar nicht denken!

fupa: Steht bereits fest, wer Ihnen sicher zur Verfügung steht oder nicht?

Rueb: Stand jetzt sind alle an Bord. Ob und welche Spieler wir von der ersten Mannschaft bekommen, entscheidet sich aber erst am Samstag; dazu kann ich also noch nichts sagen.

Sascha Ruebs Spieltag-Tipps:

SV Todtnau – TuS Kleines Wiesental

Samstag, 16 Uhr

Ein Derby mit heimstarken Todtnauern! Aber beide Mannschaften wissen auf Kunstrasen zu spielen. Ich gehe von einem 2:2 aus.

SV Herten II – FV Lörrach-Brombach II

Samstag, 17 Uhr

Das Spiel ist schwierig einzuschätzen. Es spielen zwei Reserveteams gegeneinander, und welche Verstärkungen es aus den ersten Mannschaften gibt und wie die Mannschaften eingestellt sind, kann sich von Woche zu Woche ändern. Ich rechne aber damit, dass Lörrach-Brombach die Nase vorne haben wird. 1:2.

SV Eichsel – FC Hauingen

Samstag, 17 Uhr